李聖經難得這麼潮！　腳上「帥鞋」連「鞋頭」朴敘俊都在穿同款

記者王則絲／台北報導

「妖精女神」李聖經因仙氣外型廣受喜愛，男女通殺，近日她於IG分享一張穿搭照中，難得是穿著了球鞋出鏡，特別吸引目光，且腳上的「帥鞋」也不簡單，仔細一看發現，原來是先前火紅的聯名鞋款「sacai X Nike Blazer Low」，就連韓國演藝圈的潮流一哥朴敘俊都曾穿過同款。

▲李聖經平時作風低調，IG較少Po工作照以外私照，或是全身穿搭照。（圖／翻攝自IG@heybiblee）

李聖經擁有175公分身高，猶如模特兒一般的身材，完全是個衣架子，穿什麼都好看，不過她平時作風比較低調一點，IG上不定時更新，且大多以工作照為主，這回李聖經發佈的穿搭照也是為帶貨代言品牌FRONTROW的服裝，不過腳上的球鞋卻意外變成亮點。

▲李聖經最新穿搭照。（圖／翻攝自IG@heybiblee）



李聖經難得穿著休閒服裝，且全身入鏡，她身穿米色毛呢大衣，搭配淺色牛仔褲，愜意的坐在戶外擺拍，腳上搭配的則是火紅的聯名鞋款「sacai X Nike Blazer Low」，從照片上看來是灰黑配色的款式，讓造型瞬間增添潮流韻味。

▲朴敘俊先前就曾穿上同款，是得到鞋頭認證的潮鞋。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



而同一雙鞋款，「韓國鞋頭」朴敘俊也早已在當初發售時搶先穿上，他所穿著的則是「sacai X Nike Blazer Low」綠色配色款，由此可見此雙鞋款是鞋頭認證的潮鞋沒錯。

▲「sacai X Nike Blazer Low」。（圖／翻攝自Nike）



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