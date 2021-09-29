9位網紅根本「行走穿搭教科書」！女大生快來拜師修學分

文／Dappei

隨著開學季的到來，宅在家許久不能出門的你，是不是多少忘了如何打扮？又或是期許自己在新的環境能夠有個新的模樣，但想煥然一新卻又不知何處下手？老話一句：改變的第一步就是「多看、多模仿」！今回 Dappei 私心介紹 9 位行走的穿搭教科書，風格不同但卻都超好看，趕緊在開學前向他們拜師學藝！

GINNY 居妮

美妝兼穿搭 YouTuber 居妮的私服穿搭多是鄰家少女風格，在影片裡有許多穿搭技巧的分享，也很多都是適合大學生的平價穿搭，對許多女大生而言絕對受用。居妮的穿搭清新簡約，以好駕馭的基本款單品混搭出日常 OOTD，如果還不確定自己風格的搭黨們可以先從居妮的影片下手！

▲美妝兼穿搭 YouTuber 居妮的私服穿搭多是鄰家少女風格（圖／IG@ning3035 #ginny穿醬只）

林萱

穿搭、美妝、生活 YouTuber 林萱，影片主題多元，包含各式風格穿搭、季節色系穿搭、單品搭配和實用的小資女穿搭等，深受許多粉絲喜愛。球鞋穿搭是林萱的強項，常以大學生熱門的球鞋及帆布鞋鞋款來搭配，穿搭色系超繽紛，相當吸睛又出彩，完全不會有看膩的問題，彷彿幫每個顏色都找到了專屬的穿搭。

▲ YouTuber林萱的實用小資女穿搭（圖／IG@1_shiuan_0）



金針菇

來自韓國的金針菇，在穿搭上展現出很活潑、青春的氣息，常透過髮帶、各種帽款來搭配，打造出日常休閒穿搭；另外，很實用的是，金針菇在運動鞋搭配上頗有一番穿搭技巧，與褲款和長襪單品的搭配能夠穿出有別於一般運動休閒的印象，喜歡中性、Boyish 穿搭風格的話，很推薦讓金針菇成為你的休閒穿搭典範！

▲金針菇在運動鞋搭配上頗有一番穿搭技巧（圖／IG@ggu__kim #菇ㄟ穿搭）



Meg Lu

Meg Lu 是位生活 YouTuber，同時也是自有品牌 mini matters 的創辦人，另外也是矮個子穿搭典範，身材嬌小的她穿搭風格多元，簡約、活潑、氣質等都涉足；穿搭特色在於活潑亮色的選擇，不同於強烈對比色的搭配法，Meg 多是單色選擇，清新中帶點可愛的氣息，搭上她俏皮的眉上瀏海真的超級討人愛！

▲Meg Lu是矮個子穿搭典範（圖／IG@maygobla #妹個歐歐踢低耶）

李宥

GOOPi.co 主理人李宥，以 Urban Outdoor 為主的風格，注重衣服機能性與極度的細節，融合了時尚與功能兩大需求。常以寬鬆、有廓線剪裁的褲款打造出俏皮男孩感，穿搭重點採 one tone 或相近色系，加上疊穿技巧，整體看起來很舒服愜意又有層次，是那種要再三仔細欣賞的極度細節穿搭。

▲GOOPi.co 主理人李宥以 Urban Outdoor 為主的風格（圖／IG@leoooo7）



大饅大力

一起經營服裝品牌和 Podcast 的大力和大饅，穿搭風格游走在日韓之間，但有時以寬鬆褲款，例如落地褲、寬褲等營造出慵懶、休閒穿搭，採低飽和色系更多了一份成熟穩重；另外，以各種長度、各種剪裁的外套、衣服當作疊穿技巧，這種層次穿搭也是別有一番風味。

▲大力和大饅穿搭風格游走在日韓之間（圖／IG@manjumilin、@egg204 #今日穿搭饅好看的）

Jian

身為模特兒的 Jian 不論是單寧系列、西裝外套、長裙還是五分褲等各種單品都能輕鬆駕馭，完美詮釋氣質街頭混搭風格；除此之外，善用長襪搭配牛津鞋、福樂鞋等皮鞋款式，將復古元素大膽與微辣的街頭穿搭融合，創造屬於自己的全新風格。

▲身為模特兒的Jian各種單品都能輕鬆駕馭（圖／IG@ting_jian）



小邱 hey chiu

小邱的穿搭也是很多元，但最常見的是 #一百種短褲小邱，在短褲穿搭，不論是工裝褲、西裝五分褲蝦是牛仔褲等褲款，小邱的搭配把所有褲款的特色、風格發揮到極致，甚至搭配出意想不到的組合，展現更多可能性的穿搭法；次常見的是長襪的搭配，長襪如果搭配好的話不但能連接上身打扮，更能視覺上拉長腿的比例，是常被忽略但其實搭配效果非常好的單品！

▲小邱的穿搭也是很多元（圖／IGtheheychu #一百種短褲小邱）



Dappei 結語：

穿搭這件事說簡單不簡單，說難也不難，有人認為穿搭是反映個人品味、個性的指標之一，有人認為只是為了出門看得體面就好，不論是哪種觀點，搭編認為只要穿得舒服自己開心最重要！雖說網路上穿搭型人百百種，有時看得暈頭轉向卻還找不出適合自己的風格，也千萬別氣餒，慢慢找，花點時間模仿、學習、認識自己，總會找到自己的最舒服的穿搭的！

文字編輯：Rulu／圖片來源：各型人 IG

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