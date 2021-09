臺北時裝週倒數「5大QA懶人包」！看秀時間、超狂異地共演亮點整理

▲臺灣時尚盛事「2021臺北時裝週SS22」即將登場 。(圖/官方提供)

記者鮑璿安/台北報導

萬眾矚目的臺灣時尚盛事「2021臺北時裝週SS22」即將於10月3日登場,今年是首次比照國際規格,劃分為春夏季與秋冬季舉辦,並串聯全沉浸式投影、5G傳輸技術讓兩場活動進行異地共演。《ET FASHION》特別整理出看秀QA、時裝周亮點懶人包,時尚新手也能一篇看懂臺北時裝周!

Q1:臺北時裝周辦了幾屆?SS22有什麼含義

臺北時裝週自2018年開始舉辦,此次邁入第四屆,並且今年開始正式比照國際時裝週時程,一年舉辦秋冬季(AW)及春夏季(SS)兩次時裝週。因3月時受到疫情影響,海外時裝周皆採用線上模式,當時唯有臺灣舉辦了全球唯一的實體秋冬季時裝週,本次於10月3日迎來2022春夏大秀。

Q2:臺北時裝周有哪些設計師品牌參與?

16位參與2021臺北時裝週SS22品牌秀的名單,分別為#DAMUR、C JEAN、CHARINYEH、Claudia Wang、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、INF、Jamie Wei Huang、JENN LEE、Liyu Tsai、Seivson、SILZENCE men、Story Wear、WANGLILING、WEAVISM。

Q3:臺北時裝周日程表,怎麼看秀?

將於10月3日至10月17日在松山文創園區及臺北市區展開,因實體秀採用設計師邀約貴賓看秀,無法到場參與的民眾可以同步觀看「線上直播」,日程整理如下:

10/03(日)

16:00 INF @ 林安泰古厝

10/06(三)

16:00 時裝設計新人獎 @ 松菸 4 號倉

10/07(四)

19:00 跨越:時尚與藝術匯流 @ 台北 101 AMBI SPACE ONE X 松菸 4 號倉

( DAMUR + 吳東龍| AUSTIN.W 吳日云 + 羅得嘉| C JEAN + 陳景林 + 馬毓秀|INF + 曾鼎元| JUST IN XX 周裕穎 + 江賢二| UUIN + 江凱群)

10/08(五)

14:00 Young Talent 新鮮秀 @ 松菸 4 號倉

17:30 Claudia__.W @ 台北 101 AMBI SPACE ONE

19:30 Dleet @ 松菸 4 號倉

10/09(六)

14:00 Silzence style 東裝時代 @ 松菸 4 號倉

17:00 GIOIA PAN 潘怡良 @ 微風南山 atré

19:30 WEAVISM 織本主義 @ 松菸 4 號倉

10/10(日)

14:00 Story Wear @ 松菸 4 號倉

17:30 #DAMUR @ 台北捷運

19:30 wangliling @ 松菸 4 號倉

10/11(一)

14:00 C JEAN @ 松菸 4 號倉

19:30 Seivson @ 松菸 4 號倉

10/12(二)

17:00 CHARINYEH @ 獅子林大樓

10/13(三)

19:00 Liyu Tsai @ 國家戲劇院大廳

10/15(五)

19:30 DOUCHANGLEE @ 松菸南向製菸工廠

10/16(六)

19:00 THE SHOW 時尚大秀 @ 線上直播

10/17(日)

15:00 JENN LEE @ 新生橋下滑板場

17:00 Jamie Wei Huang @ 自來水博物館

Q4:除了看服裝秀還有什麼活動?

設計師時尚快閃店:9月2日至10月31日於新光三越信義新天地A11 2F,集結今年參與時尚大秀的臺灣設計師選品,讓民眾不只是線上看秀,更能直接來到實體店面親手感受設計師單品。

期間選品店:10月1日起至明年1月,40家服飾品與配件品牌參與,以選品店模式進入松菸誠品展售,好逛又好玩。

Q5:2021臺北時裝週SS22有什麼精彩看點?

本季開幕秀利用臺北101 AMBI SPACE ONE全沉浸式投影空間,以及中華電信5G傳送技術進行兩場域異地共演,因此民眾可一睹互相傳遞聲音影像「異地共演」的服裝大秀。臺北時裝週期望成為繼東京、首爾、上海後亞洲四大時裝週之一,更讓全世界認識來自臺灣的時尚影響力。