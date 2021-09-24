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臺北時裝週倒數「5大QA懶人包」！看秀時間、超狂異地共演亮點整理

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▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲臺灣時尚盛事「2021臺北時裝週SS22」即將登場 。（圖／官方提供）

記者鮑璿安／台北報導

萬眾矚目的臺灣時尚盛事「2021臺北時裝週SS22」即將於10月3日登場，今年是首次比照國際規格，劃分為春夏季與秋冬季舉辦，並串聯全沉浸式投影、5G傳輸技術讓兩場活動進行異地共演。《ET FASHION》特別整理出看秀QA、時裝周亮點懶人包，時尚新手也能一篇看懂臺北時裝周！

Q1：臺北時裝周辦了幾屆？SS22有什麼含義

臺北時裝週自2018年開始舉辦，此次邁入第四屆，並且今年開始正式比照國際時裝週時程，一年舉辦秋冬季（AW）及春夏季（SS）兩次時裝週。因3月時受到疫情影響，海外時裝周皆採用線上模式，當時唯有臺灣舉辦了全球唯一的實體秋冬季時裝週，本次於10月3日迎來2022春夏大秀。

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

Q2：臺北時裝周有哪些設計師品牌參與？

16位參與2021臺北時裝週SS22品牌秀的名單，分別為#DAMUR、C JEAN、CHARINYEH、Claudia Wang、Dleet、DOUCHANGLEE、GIOIA PAN、INF、Jamie Wei Huang、JENN LEE、Liyu Tsai、Seivson、SILZENCE men、Story Wear、WANGLILING、WEAVISM。

Q3：臺北時裝周日程表，怎麼看秀？

將於10月3日至10月17日在松山文創園區及臺北市區展開，因實體秀採用設計師邀約貴賓看秀，無法到場參與的民眾可以同步觀看「線上直播」，日程整理如下：

10／03（日）
16:00　INF @ 林安泰古厝
10／06（三）
16:00　時裝設計新人獎 ＠ 松菸 4 號倉
10／07（四）
19:00　跨越：時尚與藝術匯流 ＠ 台北 101 AMBI SPACE ONE X 松菸 4 號倉
（ DAMUR + 吳東龍｜ AUSTIN.W 吳日云 + 羅得嘉｜ C JEAN + 陳景林 + 馬毓秀｜INF + 曾鼎元｜ JUST IN XX 周裕穎 + 江賢二｜ UUIN + 江凱群）
10／08（五）
14:00　Young Talent 新鮮秀 ＠ 松菸 4 號倉
17:30　Claudia__.W ＠ 台北 101 AMBI SPACE ONE
19:30　Dleet @ 松菸 4 號倉
10／09（六）
14:00　Silzence style 東裝時代 @ 松菸 4 號倉
17:00　GIOIA PAN 潘怡良 @ 微風南山 atré
19:30　WEAVISM 織本主義 @ 松菸 4 號倉
10／10（日）
14:00　Story Wear @ 松菸 4 號倉
17:30　#DAMUR @ 台北捷運
19:30　wangliling @ 松菸 4 號倉
10／11（一）
14:00　C JEAN @ 松菸 4 號倉
19:30　Seivson @ 松菸 4 號倉
10／12（二）
17:00　CHARINYEH @ 獅子林大樓
10／13（三）
19:00　Liyu Tsai @ 國家戲劇院大廳
10／15（五）
19:30　DOUCHANGLEE @ 松菸南向製菸工廠
10／16（六）
19:00　THE SHOW 時尚大秀 @ 線上直播
10／17（日）
15:00　JENN LEE @ 新生橋下滑板場
17:00　Jamie Wei Huang @ 自來水博物館

Q4：除了看服裝秀還有什麼活動？

設計師時尚快閃店：9月2日至10月31日於新光三越信義新天地A11 2F，集結今年參與時尚大秀的臺灣設計師選品，讓民眾不只是線上看秀，更能直接來到實體店面親手感受設計師單品。

期間選品店：10月1日起至明年1月，40家服飾品與配件品牌參與，以選品店模式進入松菸誠品展售，好逛又好玩。

▲▼台北時裝周 。（圖／官方提供）

Q5：2021臺北時裝週SS22有什麼精彩看點？

本季開幕秀利用臺北101 AMBI SPACE ONE全沉浸式投影空間，以及中華電信5G傳送技術進行兩場域異地共演，因此民眾可一睹互相傳遞聲音影像「異地共演」的服裝大秀。臺北時裝週期望成為繼東京、首爾、上海後亞洲四大時裝週之一，更讓全世界認識來自臺灣的時尚影響力。

關鍵字：

臺北時裝周, 春夏22, SS22, 臺北, 台北

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