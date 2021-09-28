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秋天就是要泡湯！礁溪品文旅雙人超殺3439元　房裡就有溫泉池超爽

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文／C編

中秋節過後會逐漸變涼，日夜溫差大，接下來就是泡湯的好季節，「Her森森」推出「全台好湯大集合」，有厲害的泡湯景點搭配美食，最低下殺3799元起，就可以享受泡湯之旅，還可以帶小孩一起前往，絕對划算到不行。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲泡湯,礁溪,羅東,宜蘭,苗栗,花蓮,Her森森。（圖／Her森森）

▲全台好湯大集合，最低下殺3439元起，點我購買

雲朗觀光集團【礁溪品文旅】

1泊1食雙人平日券（升等家庭房+SPA設施），原價8800元、特價3439元

雲朗觀光集團旗下首家文旅品牌，飯店坐落於礁溪溫泉源頭之一、也是觀光熱點的礁溪溫泉公園旁，178間客房全備溫泉浴池，於房內就可以享受泡湯的樂趣，戶外也有溫泉SPA水療設施，還有室內的兒童戲水池、溜滑梯與噴泉舞池，帶小孩可以在這裡玩上一整天。

羅東溫泉飯店【村却國際酒店】

1泊1食雙人房平日（升等家庭客房）第3、4人免費入住，6歲以下免費吃住玩，原價14000元、特價5799元

源自羅東溪地底湧泉，有453間溫泉客房，設計風格強調「現代禪風」，酒店內有5家各式料理餐廳，以及宜蘭唯一的高空酒吧，網美型家庭前往，可以拍下不少美照。

宜蘭親子【悅川酒店】

1泊1食雙人平日（2大2小入住／升等四人房），原價8800元、特價3899元

以細膩溫度打造的悅川酒店，簡約舒適的房型提供2大2小入住，適合喜歡洗鍊簡約現代風格的旅客，在這裡享受如同家一般溫暖的住宿體驗，入夜可以鳥瞰平原的迷人夜景，晨曦迎接璀璨日出，體驗完全放鬆的度假感受。

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▲泡湯,礁溪,羅東,宜蘭,苗栗,花蓮,Her森森。（圖／Her森森）

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苗栗【泰安觀止】

一泊二食雙人平日（升等觀月情房）110公分以下兒童免費，原價12000元、特價7499元

泰安觀止溫泉會館有著獨特的清水模外牆設計，展現出優雅氛圍，適合喜歡拍美照的旅客，兼具時尚、自然、休閒與復古的氣息，絕對能忘卻都市的忙碌，用慢活的悠閒步調，享受完全放鬆的山城時光。

花蓮【瑞穗天合國際觀光酒店】

1泊2食雙人平日，原價39800元、特價11380元

南歐莊園風情十分氣派，座落於花蓮瑞穗鄉、佔地兩萬坪，結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉水樂園等等，在這裡就可以玩上一整天，還能將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

關鍵字：

泡湯, 礁溪, 羅東, 宜蘭, 苗栗, 花蓮, Her森森

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