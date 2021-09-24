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孫芸芸戴百萬珠寶慵懶躺地上　美到自誇「我蠻喜歡的」

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸一派慵懶，躺著示範FRED FORCE 10高級珠寶系列鑽石項鍊1,830,900元，手鍊1,309,900元，鑽戒271,500元。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸是時尚圈有名的「帶貨王」，她接連兩天在IG分享佩戴法國珠寶品牌FRED高級珠寶的照片，無論是慵懶躺在地上，或是眼神迷濛的模樣，都被粉絲與小姑廖曉喬一面倒喊太美了，她對新照也很滿意，難得自誇說：「我都蠻喜歡的。」

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸佩戴FRED FORCE 10高級珠寶系列黃Ｋ金鑲鑽三環項鍊1,729,600元，三環手環1,082,400元，三環戒指253,200元。

FRED珠寶設計以海洋與陽光為設計背景，經典FORCE 10系列更加入帆船鍊扣設計，恰好與孫芸芸熱愛大海的不謀而合。擁有小麥肌的孫芸芸特別換上背心或細肩帶上衣，搭配FORCE 10高級珠寶系列白K金鑲鑽款式，以及簡潔俐落的18K金三環珠寶，示範百萬珠寶不是只能與禮服搭配，也能走入日常。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸在海邊拍Chloe秋冬新裝，被舒淇讚美。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸近期不僅為FRED搏曝光，也到海邊拍攝Chloe秋冬新裝，同時套上長筒靴，自嘲「冬裝真的好熱，但我看起來很涼快」，引來時尚圈女神級人物舒淇留言：「這種衣服只有像妳這種又美又瘦的人才能駕馭。」

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關鍵字：

孫芸芸, FRED, Chloe

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