「國家級邊緣人」3星座曝光！　第一名誰都約不動，交友只會喊累





▲3大天生邊緣人星座揭曉。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

生活處處要與人打交道，但越來越多人寧可當一名「邊緣人」，與世無爭培養佛系理念，完全不在乎別人說了什麼、做了什麼，而是全心全意邊緣到底，以下就公開天生屬於邊緣人的星座Top 3 ，你上榜了嗎？

Top 3 摩羯座

摩羯座完全不想融入任何新環境，只要遇到陌生人就「縮」到底，認為自己不需要拓展交友圈，有幾個知心好友就好了，但是摩羯會看時機決定邊緣程度，像是到了工作環境，就會發現摩羯散發光芒，展現自己的溝通能力，把所有的社交機會都給了工作，事業能力相當了得。

Top 2 天蠍座

天蠍座屬於不爭不搶的類型，總是默默等待下一個機會誕生，但是這種理念卻養成了邊緣人格，哪怕機會出現，也不願意踮起腳尖抓一把，讓周圍的人都感受到其消極的情緒。另外，天蠍還有一個特色，就是會選擇自己想要的朋友，合不來就離開，絲毫不留戀什麼，其實不是絕情，而是天蠍看得很通透。

Top 1 處女座

處女座成為冠軍的最主要原因就是自身過於完美主義，一絲不苟的態度讓周圍的友人都感受到極大壓力，並且處女認為自己不需要任何放鬆與消遣，久而久之下班就是回家，任何人都約不動，完全沒有多餘的娛樂活動，就算約出門了也只會喊累，等於把自己囚禁起來。

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