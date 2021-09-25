「鮮奶油是飲料」吸一口罪惡爆表！超級濃稠網全崩潰：先不要

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@hawaiikau_j、@sakurakohan、@lilia_japan、@risotteria

日本常推出許多搞怪食品，最近有一款叫做「鮮奶油是飲料」的東西搶攻日妞IG版面，看起來很像先前爆紅的「易開罐蛋糕」，只是少了蛋糕和水果，剩下滿滿的鮮奶油。鮮奶油被當成飲料裝進易開罐裡，可以直接用吸管飲用，倒出來濃稠到不行，真的讓人不敢輕易嘗試，但鮮奶油愛好者看了絕對會瘋狂。

「鮮奶油是飲料」由日本咖啡廳Hawaii KAU Coffee所推出，平常喝飲料上面加的鮮奶油吃不夠，乾脆直接把它裝滿一整罐，做成飲料喝個過癮。裡面的鮮奶油倒出來超級濃稠，味道帶有滿滿奶香和甜味，吸一口就能感受它的濃郁，整個罪惡度爆表，不愛鮮奶油的人看了直接被嚇壞。

除了原味，「鮮奶油是飲料」還有推出牛奶咖啡和番石榴口味，原味喝起來類似奶昔，只是比普通的更加濃稠，喝太多真的會膩。牛奶咖啡口味加入咖啡香氣，讓人聯想到也有加鮮奶油的維也納咖啡。番石榴口味充滿熱帶風情，水果的酸能中和奶油的甜膩，喝起來像水果慕斯一樣，比較順口。這系列都會配上粉紅愛心吸管，一起拍照超級可愛。

以「易開罐蛋糕」爆紅的日本甜點店Risotteria.GAKU，除了蛋糕也有推出「易開罐布丁」，把濃稠軟嫩的布丁裝入罐子裡，吃起來方便也能保存食物風味。香草口味選用來自馬達加斯加的優質香草豆，打開就有濃郁的香草味道撲鼻而來，另一款綠色的則是開心果口味，帶有獨特的香氣。

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