奧斯塔羅12星座一周運勢0927-1003　金牛難得的平靜、雙子巨大經濟壓力

20210927-1003奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙魚座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

TOP2：處女座愛情運最旺！一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。

TOP3：金牛座金錢運最旺！正財運非常良好，可以多加強本業，有機會賺到豐厚的錢財。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：做起事顯得綁手綁腳，雖放不太開，仍舊有把自己的份內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

2.雙子座愛情運需要留意：和另一半的溝通出現滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

3.天秤座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，切忌理財投資謹慎些。

牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇先去改變些什麼，但奧斯要提醒這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，又開始重蹈覆轍，而這樣狀況也讓某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★

自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有太大的起伏，大財是沒有但小財還算不錯，注意見好就收。

金牛座



整體運勢★★★★

金牛朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏！而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，在下周終於可以緩下來好好喘口氣了。



愛情運勢★★★★★

面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位下周呈現平等，讓這段情感立下更好的基礎。

事業運勢★★★★

成功的機會提高許多，奧斯建議多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友，也建議可以行動。



金錢運勢★★★★

正財運非常良好，可以多加強本業，有機會賺到豐厚的錢財。

雙子座



整體運勢★★

雙子朋友分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★

和另一半的溝通出現滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

事業運勢★★★

事業方面則顯得無法有效掌握自己的份內工作，或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★

對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業運勢★★★

呈現停滯不前的狀況，原因來自自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友顯得積極許多，在面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，所以會是行動力相當良好的一周，奧斯提醒要好好把握。

愛情運勢★★★

整體運勢方面還不錯，但在感情方面則不盡理想，下周要多注意另一半的行蹤，或許有那麼點不誠實的狀況存在，容易有爭執出現。

事業運勢★★

事業方面雖積極許多，但卻有為達成功選擇不擇手段的方式進行，奧斯提醒下周做事要再腳踏實地一點會比較好。

金錢運勢★★

正偏財運都不慎理想，要多注意金錢流向，有受到欺騙的隱憂。

處女座



整體運勢★★★★★

處女朋友下周企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

天秤座



整體運勢★★

天秤朋友累意充滿你一周的生活當中，或許是工作及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

忽略對方的想法或感覺導致情感上的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意。

事業運勢★★★

基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★★

正財運平穩，偏財運部份較不好，切忌理財投資謹慎些。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友過往的思考將開始付諸行動，而這樣的行動也早已經充分計畫，所以下周將會是起身動作的一周。

愛情運勢★★★★

雙方下周不知道是看開了還是也了解現實了，開始願意把過去的問題都拋一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人在面對目前的情感更上一層樓。

事業運勢★★★★

信任自我的能力，讓自己都更願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友也將是個福音，代表將有更多元的發展。

金錢運勢★★★★

正財運勢良好，在工作上所做及付出的都有望在薪水上得到實質回饋。

射手座



整體運勢★★

射手朋友下周則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，也因為過度的保護自己放不開。

愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生。

事業運勢★★

做起事顯得綁手綁腳，雖放不太開，仍舊有把自己的份內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★

偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式。

摩羯座



整體運勢★★

摩羯朋友面對人事物將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情開始不穩起來，暗示下周將會是個挺不順的週期。



愛情運勢★★

雙方的價值觀在開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議脾氣要再緩著些。

事業運勢★★

學事業方面容易作出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友對於自我事情都能靈活掌握且良好運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★

雙方將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原底，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法，要好好把握。

事業運勢★★★★

將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以要好好把握做事的機會。

金錢運勢★★

較為平淡，比較沒有進財機會，奧斯老師會建議你守成就好。

雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭朋友，奧斯建議如果一直以來有想做的事但始終未付諸行動的朋友，要多加把握。



愛情運勢★★★★

兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且也有一部分的原因是來自肉體關係。

事業運勢★★★★★

對於目前的工作環境有高度認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

偏財運相當良好，在投資或理財方面，剛毅果斷點能為你進點小財。

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