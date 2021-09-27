fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／GG Marmont不一樣了！時髦「藍灰色」＋全新壓紋美翻

>

記者王則絲／專題報導

提到GUCCI最具代表性、此生必收一顆的包款，腦中肯定會浮現經典「GG Marmont」系列包款的模樣，今年秋冬GUCCI再次把腦筋動到GG Marmont上，做出了巨大的改變，不只創造了全新的絎縫壓紋，還推出超時髦的「藍灰色」、「奶茶色」，質感新色一拎上手就美翻天，今天《ET FASHION》便來帶大家開箱近賞熱騰騰的最新手袋。

▲名人背GUCCI新包。（圖／翻攝自IG）

▲名人背GUCCI新包。（圖／翻攝自IG）

▲（上）蔡詩芸、（下）唐葳搶先演繹最新「GG Marmont」掀蓋包手袋。（圖／翻攝自IG@dizzydizzo、@patty11266924）

「GG Marmont」對於時尚迷來說絕不陌生，尤其是經典款更可說是人手一咖，每一年也幾乎都會有新的變奏款出現，而今年秋冬「GG Marmont」的改造幅度特別大、特別值得關注，像是包面上的絎縫設計完全不一樣了，原先的波浪線條，變成特殊菱格紋與直線條構成。

▲GUCCI 全新GG Marmont。（圖／記者王則絲攝）

▲全新「GG Marmont」系列目前色系款式。（圖／記者王則絲攝）

本次換然一新的「GG Marmont」也帶來了全新色系，包括女星蔡詩芸、KOL唐葳示範的「藍灰色」，以及時下最夯的「奶茶色」，新色時髦感爆棚，顯得特別有品味質感，像她們隨意拎在手上就美翻天，另外，還有低調的純黑色以及氣質奶油白色。

▲GUCCI 全新GG Marmont。（圖／記者王則絲攝）

▲本次《ET FASHION》開箱灰藍色小提把手袋（NT＄70,600）以及奶茶色迷你肩背包（NT＄30,800）。（圖／記者王則絲攝）

「GG Marmont」系列包含眾多包型，本次開箱以藍灰色的提把手袋以及奶茶色的迷你肩背包作示範，全新藍灰色的GG Marmont，乍看之下類似鐵灰色，不過它還帶有些藍色調，顯得不那麼沉重；奶茶色系列則是偏向「茶多」的顏色，橘、咖色調較重，同時又保有粉嫩感，四季都會很合適。

▲GUCCI 全新GG Marmont。（圖／記者王則絲攝）

▲改版後的「GG Marmont」細節近看。（圖／記者王則絲攝）

從細節圖還可以發覺，新系列「GG Marmont」將原先的金色五金，全改為銀色呈現，經典GG扣飾亦不例外，並且做了打霧、仿舊的質感，相當特別，與以往的設計做出了明顯區隔，看來女孩們又有理由可以入手新包了。

▲GUCCI 全新GG Marmont。（圖／記者王則絲攝）

▲「GG Marmont」小提把手袋內部空間。（圖／記者王則絲攝）

►包・開箱／Ferragamo新包變得好年輕！「水桶包」堪稱本季最可愛

►包．開箱／BALENCIAGA腋下包「買一送二」超值！愛心鏡＋皮革掛飾萌翻

►包・開箱／小資首選「MJ相機包」添新成員！　多一細節變得超有個性

關鍵字：

包開箱, GUCCI, GG Marmont, 灰藍色, 奶茶色, 絎縫壓紋, Dizzy, 蔡詩芸

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3　巨蟹太貼心、射手又太放心

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3　巨蟹太貼心、射手又太放心

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

奧斯塔羅12星座一周運勢0927-1003　金牛難得的平靜、雙子巨大經濟壓力 凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿　同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳 饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑 歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美 髮型師私心大愛3款「洗髮精」！油頭、敏感性用完都柔順亮麗 全台首間YSL Outlet必買一次看！多品項千元入手　超級夯包現省1.6萬元 Jisoo 「DIOR透視裙」藏S曲線辣翻　秀智曬素顏拍照，網：沒在怕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面