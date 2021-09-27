包・開箱／GG Marmont不一樣了！時髦「藍灰色」＋全新壓紋美翻

記者王則絲／專題報導

提到GUCCI最具代表性、此生必收一顆的包款，腦中肯定會浮現經典「GG Marmont」系列包款的模樣，今年秋冬GUCCI再次把腦筋動到GG Marmont上，做出了巨大的改變，不只創造了全新的絎縫壓紋，還推出超時髦的「藍灰色」、「奶茶色」，質感新色一拎上手就美翻天，今天《ET FASHION》便來帶大家開箱近賞熱騰騰的最新手袋。

▲（上）蔡詩芸、（下）唐葳搶先演繹最新「GG Marmont」掀蓋包手袋。（圖／翻攝自IG@dizzydizzo、@patty11266924）



「GG Marmont」對於時尚迷來說絕不陌生，尤其是經典款更可說是人手一咖，每一年也幾乎都會有新的變奏款出現，而今年秋冬「GG Marmont」的改造幅度特別大、特別值得關注，像是包面上的絎縫設計完全不一樣了，原先的波浪線條，變成特殊菱格紋與直線條構成。

▲全新「GG Marmont」系列目前色系款式。（圖／記者王則絲攝）



本次換然一新的「GG Marmont」也帶來了全新色系，包括女星蔡詩芸、KOL唐葳示範的「藍灰色」，以及時下最夯的「奶茶色」，新色時髦感爆棚，顯得特別有品味質感，像她們隨意拎在手上就美翻天，另外，還有低調的純黑色以及氣質奶油白色。

▲本次《ET FASHION》開箱灰藍色小提把手袋（NT＄70,600）以及奶茶色迷你肩背包（NT＄30,800）。（圖／記者王則絲攝）



「GG Marmont」系列包含眾多包型，本次開箱以藍灰色的提把手袋以及奶茶色的迷你肩背包作示範，全新藍灰色的GG Marmont，乍看之下類似鐵灰色，不過它還帶有些藍色調，顯得不那麼沉重；奶茶色系列則是偏向「茶多」的顏色，橘、咖色調較重，同時又保有粉嫩感，四季都會很合適。

▲改版後的「GG Marmont」細節近看。（圖／記者王則絲攝）



從細節圖還可以發覺，新系列「GG Marmont」將原先的金色五金，全改為銀色呈現，經典GG扣飾亦不例外，並且做了打霧、仿舊的質感，相當特別，與以往的設計做出了明顯區隔，看來女孩們又有理由可以入手新包了。

▲「GG Marmont」小提把手袋內部空間。（圖／記者王則絲攝）



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