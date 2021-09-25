fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／隈研吾打造大阪「新歌舞伎座」　讓舊建築說出故事

>

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

▲隈研吾設計的Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期入選《時代》雜誌「革新者」項目的日本建築師隈研吾，因打造東奧主場館「新國立競技場」而又受矚目，然而融合新與舊的話題作品，在他手下可不止這一座，2019年完工的大阪「新歌舞伎座」，隈研吾不但保留原來1958年完成的建築樣貌，還在其上方蓋出一座新建築，採用多種融合意象，打造出全新的景觀藝術。

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

在1958年由村野藤吾打造的「新歌舞伎座」建築，其屋簷採用日本常用於神社的「唐破風」的傳統設計，圓弧下的波浪線條很有日本味，連續的起伏外觀加上白牆與欄杆，呼應其內傳統歌舞伎的文化絮語，特殊的尖塔也呈現出宛如名城般的氣勢，「新歌舞伎座」陪伴大阪人走過50年歲月，因建築逐漸老舊，傳統戲曲的舞台已在2010年遷往他處，近期才交由隈研吾重新操刀。

▲日本建築大師村野藤吾 1958 年完成的「大阪新歌舞伎座」。（圖／翻攝Shin Kabukiza Ron Co., Ltd.）

▲日本建築大師村野藤吾 1958 年完成的「大阪新歌舞伎座」。（圖／翻攝Shin Kabukiza Ron Co., Ltd.）

而隈研吾對於這樣連續的「唐破風」曲線相當讚賞，他曾表示這樣的設計在當時是很前衛的，是村野藤吾的傑作。對隈研吾來說，創造應該包括融合，他選擇保留優美的舊式建築，並在其上打造一個新的視覺風光。

然而舊的建築過於老舊，必須進行重建，其建築團隊採用3D掃描技術，來保存建築體的相關數據，並依照其數據與樣式重新建造，運用預鑄混凝土和鋁板材質，重現村野藤吾的「唐破風」山牆，讓這美麗的舊式建築，能繼續帶給新一代人傳統的美學衝擊。

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

後方的嶄新飯店建築，在視覺上與「新歌舞伎座」融為一體，其立面覆蓋如同布幕般的鋁製翅片，利用不同的重疊數量，讓建築隨著光影呈現不同的深淺，像是活起來一般，而鋁製翅片呈現出的輕盈感，即使大片視覺承受其上，也像是懸浮在舊建築般輕盈美麗。

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

這棟重新打造的Hotel Royal Classic Osaka，雖外觀與新歌舞伎座不相同，而在內景則融入細部設計作為連結，包括頂端的三角型山牆屋頂，傾斜與曲面天花板元素，都出現在飯店許多的空間內。隈研吾深深明瞭，一個建築無論再豪華，也就是一棟建築，但故事與歷史，會讓建築說出故事，然後持續發光。

▲隈研吾Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 隈研吾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

看似溫柔、其實很難征服的3大星座！Top 1自我保護意識超強

饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

多喝水真的能減肥！研究證實喝水3大優點：提高熱量消耗 歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美 頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過 「國家級邊緣人」3星座曝光！　第一名誰都約不動，交友只會喊累 葡萄能護肝！網揭6款「熬夜水果」，暗沉、疲勞通通退散 網推星巴克必喝清單TOP 5！蜜香那堤、焦糖瑪奇朵內行人都這樣點 全台首間YSL Outlet必買一次看！多品項千元入手　超級夯包現省1.6萬元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面