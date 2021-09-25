LIFE・經典／隈研吾打造大阪「新歌舞伎座」　讓舊建築說出故事

▲隈研吾設計的Hotel Royal Classic Osaka。（圖／翻攝隈研吾建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期入選《時代》雜誌「革新者」項目的日本建築師隈研吾，因打造東奧主場館「新國立競技場」而又受矚目，然而融合新與舊的話題作品，在他手下可不止這一座，2019年完工的大阪「新歌舞伎座」，隈研吾不但保留原來1958年完成的建築樣貌，還在其上方蓋出一座新建築，採用多種融合意象，打造出全新的景觀藝術。

在1958年由村野藤吾打造的「新歌舞伎座」建築，其屋簷採用日本常用於神社的「唐破風」的傳統設計，圓弧下的波浪線條很有日本味，連續的起伏外觀加上白牆與欄杆，呼應其內傳統歌舞伎的文化絮語，特殊的尖塔也呈現出宛如名城般的氣勢，「新歌舞伎座」陪伴大阪人走過50年歲月，因建築逐漸老舊，傳統戲曲的舞台已在2010年遷往他處，近期才交由隈研吾重新操刀。

▲日本建築大師村野藤吾 1958 年完成的「大阪新歌舞伎座」。（圖／翻攝Shin Kabukiza Ron Co., Ltd.）



而隈研吾對於這樣連續的「唐破風」曲線相當讚賞，他曾表示這樣的設計在當時是很前衛的，是村野藤吾的傑作。對隈研吾來說，創造應該包括融合，他選擇保留優美的舊式建築，並在其上打造一個新的視覺風光。

然而舊的建築過於老舊，必須進行重建，其建築團隊採用3D掃描技術，來保存建築體的相關數據，並依照其數據與樣式重新建造，運用預鑄混凝土和鋁板材質，重現村野藤吾的「唐破風」山牆，讓這美麗的舊式建築，能繼續帶給新一代人傳統的美學衝擊。

後方的嶄新飯店建築，在視覺上與「新歌舞伎座」融為一體，其立面覆蓋如同布幕般的鋁製翅片，利用不同的重疊數量，讓建築隨著光影呈現不同的深淺，像是活起來一般，而鋁製翅片呈現出的輕盈感，即使大片視覺承受其上，也像是懸浮在舊建築般輕盈美麗。

這棟重新打造的Hotel Royal Classic Osaka，雖外觀與新歌舞伎座不相同，而在內景則融入細部設計作為連結，包括頂端的三角型山牆屋頂，傾斜與曲面天花板元素，都出現在飯店許多的空間內。隈研吾深深明瞭，一個建築無論再豪華，也就是一棟建築，但故事與歷史，會讓建築說出故事，然後持續發光。