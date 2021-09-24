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普妹異性緣卻很好！網列「好感系女孩」3特質：猜得透很重要

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

不知道大家有沒有發現，許多女生外表或許不是多麼驚艷，但是異性緣卻很好，而這類女生其實都有些共同特質，讓她們超討人喜歡，就算是女生看到都不自覺想親近，至於是哪些特別舉動超級加分，有網友就討論出以下3個「好感系女生特點」。

# 親切笑容

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

笑容是兩個陌生人最初的第一印象，除了能夠拉近彼此之間的距離，其實很多男生最迷戀的就是乾淨的微笑，潔白牙齒搭配柔和的話語，就是最能打動對方的秘密武器，試著多笑起來。此外，避免在兩個人剛認識的時候就開始抱怨一堆事情，厭世精神千萬要好好隱藏起來。

# 直爽個性

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

男生最害怕女生的一個特點，就是「猜不透」，這也不對、那也不對，讓男生無從下手，所以其實間接反映了男孩就是喜歡直爽的女生，丟出問題如果能夠接住，並且給對方一個確切答案，就省去了許多猜來猜去的時間，相對來說也是讓兩人進展加速的武器，直爽的女孩，連女生都非常喜歡。

# 考慮到對方的小細節

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

剛開始認識，如果能夠考慮到對方，並且記得他所說的話，絕對是很加分的一項特質，不僅能夠體現自己的大方，也是讓對方感受到被重視，曾經聽過一個案例，如果女生的樣貌佔了3分，那麼個性是7分，因為讓人感受到舒適的個人魅力，遠遠勝過外在魅力。

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關鍵字：

戀愛, 異性緣, 外表, 情侶

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