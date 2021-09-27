Jisoo 「DIOR透視裙」藏S曲線辣翻　秀智曬素顏拍照，網：沒在怕

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo 近日以DIOR全球品牌大使之姿，出席品牌快閃活動，換上秋冬系列服飾亮相，看似包得緊緊的穿搭，下身裙襬的透視細節令人驚艷，將Jisoo一雙逆天美腿通通一覽無遺 ; 同樣是品牌寵兒的秀智，則是曬出穿上DIOR最新雪地裝的宅家擺拍照，脂粉未沾的模樣，引來粉絲狂讚：「果然是女神」、「有顏值就沒在怕素顏」。

▲Jisoo一身透視紗裙出席首爾Lady Dior期間限定活動。（圖 / 品牌提供、翻攝IG@sooyaaa__)

韓女團BLACKPINK人氣席捲全球，更是每一位成員都各自獨攬了一份精品代言，身為DIOR全球品牌大使的Jisoo也被冠上「人間DIOR」之稱，她現身首爾Lady Dior期間限定活動，身穿DIOR秋冬系列服裝，以率性的牛仔腰帶外套勾勒出纖細腰身，下身則是搭配摺邊裙裝，半透視呈現的方式，注入了彷彿蛋糕裙的波浪、蓬蓬細節，使得她一雙白皙大長腿若隱若現引人遐想，又辣又甜，在舉手投足間隨時散發迷人魅力。

▲秀智在IG上曬出DiorAlps雪地系列穿搭。（圖 / 翻攝IG@skuukzky)

同樣是DIOR多年品牌好友的秀智，近日在IG上曬出最新的DiorAlps雪地系列穿搭，最後還不忘以超夯的「鏡子自拍」耍美，只見她脂粉未沾，以緊身上衣加上短裙凸顯出纖瘦體態，在視覺上看起來有點大雙的蓬蓬雪靴，則剛好將她的雙腿線條修飾的更加修長，頭頂綴上毛絨絨的毛帽，亦增添不少俏皮、可愛韻味，手上的「下顆爆款」幸運星托特包瞬間成為整體亮點。

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