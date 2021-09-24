邱澤就愛女生香香的！向另一半豪氣喊話：喜歡就全部買下來

▲邱澤今出席Jo Malone London活動，擔任品牌之友。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉／台北報導

男星邱澤今（24日）出席英倫香氛品牌活動，私下的他也相當鍾情於香水氣息，就像他在《當男人戀愛時》電影中的告白，會被女主角吸引的原因之一，就是她 「ㄆㄤ ㄆㄤ (香香) 的」。

▲邱澤私下最愛英國梨與小蒼蘭。（圖／品牌提供，以下同）

邱澤在現場提到，自己喜歡清新、乾淨的香味，其中英國梨與小蒼蘭的味道很優雅又平易近人，就像衣櫃中一定要有的白襯衫，不管要去哪或做什麼都很好搭配，冬天的話則偏愛木質調，搭配毛衣或西裝都很適合，糅香的選擇會是英國梨與小蒼蘭+鼠尾草與海鹽，會讓香味更提升獨特。

他分享他也會用利用香水幫助進入角色，像是《必娶女人》的郝萌，他就把他設定為木質調，《她們創業的那些鳥事》中的靠譜學弟，就很適合英國梨與小蒼蘭，他形容這個角色是個很清香、很優雅，是一個情緒都很小的人。

▲踏入Jo Malone London英國梨與小蒼蘭花園，一同沉浸於迷人的香氛世界。

對於香氛使用方式也很有想法的邱澤表示，他習慣挑好衣服後，把香水大面積的噴灑在更衣間裡，讓空間和身上都充滿喜歡的味道。他反而不建議噴完香水再搓手，一來擔心破壞香水質地，其實只要利用體溫就能讓香氣更散發出來。

被問到「會和女友分享香水嗎？」他大方表示，我會把全系列都買下來，讓她試試哪個味道最好聞，可以邊試邊噴，讓她混搭自己調配。

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