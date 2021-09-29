fb ig video ETtoday search mobile

男大生的高CP「秋天單品」！牛仔外套、針織衫混搭無數種造型

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

時序來到初秋，天氣早晚也帶有涼意，但到了正中午烈日當頭又熱的不成人形，如此捉摸不定的天氣正是典型的秋季，不僅季節在更迭，穿搭上的造型也要跟上換季的腳步，本篇要推薦最適合小資族、男大生的「秋天必備單品」，經典不敗的萬用單品不但能混搭無數種 OOTD，穿到八十歲也沒問題！

背心

外搭背心是很多人會選擇的造型，在夏天或許有點微熱，但到了秋季就是個萬能的單品！依據款式的不同，能打造出的造型風格也都不一樣，不論是文青感的學院風、寬鬆的街頭休閒感，甚至是復古情懷的古著味道都能營造。如果天氣稍稍變冷想搭在裡頭也是不錯的選擇，保暖又能在造型上增添層次感！顏色選擇方面，可以挑選基本的黑白灰或是大地色系，在其他單品的色系選擇上就可以比較自由，畢竟背心是大面積的單品，能夠與大多數顏色處的和諧！

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

開襟衫

相對於背心而言，開襟衫多了分慵懶的感覺，也因為它的份量感讓其定位更偏向於休閒外套。材質方面多使用棉質或棉麻混紡，現在的天氣來說使用混麻料的款式也相當適合，早晚出門披著，太陽出來溫度上升再脫下即可。尺寸挑選部分，建議可選擇稍大一些，讓身上的空間不要過於緊繃而不舒服，寬鬆的版型也是比合身來的更好，視覺看起來比較不會覺得彆扭。

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

牛仔上衣

丹寧本身帶有瀟灑的感覺，很符合秋季的氛圍，硬挺的布料不論是作為襯衫還是外套，面對有涼意的天氣依然能夠掌控。牛仔商品在搭配上的空間相當廣，許多單品都能夠輕鬆駕馭，不想費心思去想怎麼搭配的話，成套的丹寧造型也是一個不錯的選擇！尺寸挑選上，為了符合流行趨勢，多數人可能選擇寬大的版型來營造休閒日系感，但其實牛仔上身單品選用合身的版型也相當好看，比起寬鬆的樣子，合身剪裁多了些俐落的線條，搭配直筒、喇叭，甚至寬褲都是很出彩的穿搭，最重要的是單寧適合所有年齡層及性別著用！

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

▲男生秋天穿搭。（圖／dappei提供）

（ 圖片來源：1 2

Dappei 結語

許多大學生開學的時候也都 10 月了，面對即將到來到來的秋季與開學，準備好適合的穿搭來迎接更多的挑戰，不僅讓他人留下好的第一印象，把自己打扮成喜歡的樣子也能夠增加不少的自信，讓我們一起迎接未來的到來！

文字編輯：Iven 

「牛仔外套」最強搭配術：美式、街頭、文青風格一次滿足，百搭程度比你想像的更強大！

秋冬怎能沒有「圓領針織衫」！包辦你的潮流、紳士、學院3大風格

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 男生, 秋天, 牛仔外套, 背心, 開襟衫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「憑實力單身」星座Top 3 ！第一名月老也難助，曖昧對象變兄弟

「憑實力單身」星座Top 3 ！第一名月老也難助，曖昧對象變兄弟

別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表

別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表

3大星座身體住著老靈魂！第一名不喜歡與人爭，像個歷盡滄桑的老人

3大星座身體住著老靈魂！第一名不喜歡與人爭，像個歷盡滄桑的老人

美女網紅透視裝胸形全都露　靠兩顆金扣遮點 凱特王妃紅毯戰袍「金色斗篷裝」打趴全場！　曬傲人曲線霸氣破表 10位男星古裝比時裝更帥更霸氣　陳曉、肖戰大寫「仙氣」在臉上 「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難 英IKEA「鯊魚抱枕」走入歷史！斷貨將停售　台灣情況回應了 12位男星越老越帥！吳奇隆、鍾漢良、林雨申完全不輸年輕弟弟 《柔美的細胞小將》金高銀下巴短髮+眉上瀏海超減齡　想剪注意2件事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面