男大生的高CP「秋天單品」！牛仔外套、針織衫混搭無數種造型

文／Dappei

時序來到初秋，天氣早晚也帶有涼意，但到了正中午烈日當頭又熱的不成人形，如此捉摸不定的天氣正是典型的秋季，不僅季節在更迭，穿搭上的造型也要跟上換季的腳步，本篇要推薦最適合小資族、男大生的「秋天必備單品」，經典不敗的萬用單品不但能混搭無數種 OOTD，穿到八十歲也沒問題！

背心

外搭背心是很多人會選擇的造型，在夏天或許有點微熱，但到了秋季就是個萬能的單品！依據款式的不同，能打造出的造型風格也都不一樣，不論是文青感的學院風、寬鬆的街頭休閒感，甚至是復古情懷的古著味道都能營造。如果天氣稍稍變冷想搭在裡頭也是不錯的選擇，保暖又能在造型上增添層次感！顏色選擇方面，可以挑選基本的黑白灰或是大地色系，在其他單品的色系選擇上就可以比較自由，畢竟背心是大面積的單品，能夠與大多數顏色處的和諧！

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開襟衫

相對於背心而言，開襟衫多了分慵懶的感覺，也因為它的份量感讓其定位更偏向於休閒外套。材質方面多使用棉質或棉麻混紡，現在的天氣來說使用混麻料的款式也相當適合，早晚出門披著，太陽出來溫度上升再脫下即可。尺寸挑選部分，建議可選擇稍大一些，讓身上的空間不要過於緊繃而不舒服，寬鬆的版型也是比合身來的更好，視覺看起來比較不會覺得彆扭。

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牛仔上衣

丹寧本身帶有瀟灑的感覺，很符合秋季的氛圍，硬挺的布料不論是作為襯衫還是外套，面對有涼意的天氣依然能夠掌控。牛仔商品在搭配上的空間相當廣，許多單品都能夠輕鬆駕馭，不想費心思去想怎麼搭配的話，成套的丹寧造型也是一個不錯的選擇！尺寸挑選上，為了符合流行趨勢，多數人可能選擇寬大的版型來營造休閒日系感，但其實牛仔上身單品選用合身的版型也相當好看，比起寬鬆的樣子，合身剪裁多了些俐落的線條，搭配直筒、喇叭，甚至寬褲都是很出彩的穿搭，最重要的是單寧適合所有年齡層及性別著用！

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Dappei 結語

許多大學生開學的時候也都 10 月了，面對即將到來到來的秋季與開學，準備好適合的穿搭來迎接更多的挑戰，不僅讓他人留下好的第一印象，把自己打扮成喜歡的樣子也能夠增加不少的自信，讓我們一起迎接未來的到來！

文字編輯：Iven

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