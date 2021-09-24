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皇后的珠寶登拍賣會　連同佩戴畫作一起賣

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▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲創作於十九世紀的瑞典皇后約瑟芬之原作畫像將與珍珠項鍊一同上拍。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾由王室貴族擁有的珠寶，背後的故事總令人著迷，蘇富比（Sotheby’s）與佳士得（Christie’s）兩大國際拍賣行深知收藏家的喜好，今年秋季不約而同祭出歷史名女人的罕見珍藏。香港蘇富比將於10月12日舉行的「瑰麗珠寶 I」拍賣會拍賣由拿破崙之妻約瑟芬皇后向Chaumet訂製的天然珍珠項鍊；佳士得11月9日在日內瓦登場的珠寶拍賣會，則由法皇路易十六妻子瑪麗安東妮皇后的鑽石手鍊領銜，估價約6,000萬元起。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲最早源於拿破崙之妻約瑟芬皇后向Chaumet訂製的天然珍珠鑽石項鍊登香港蘇富比拍賣會，估價未定。

香港蘇富比率先上拍的天然珍珠鑽石項鍊，是法國皇室珠寶品牌Chaumet創辦人尼鐸（Nitot）的作品，由拿破崙皇后約瑟芬訂製，贈予和她感情甚篤的巴伐利亞公主奧古斯塔阿瑪莉，她再傳給自己的長女、成為瑞典皇后的約瑟芬，此項鍊多次出現在母女倆的多幅畫像中，難得的是此次珍珠項鍊將與19世紀約瑟芬皇后的畫像一同拍賣，更具話題性，目前估價未定。

▲▼ 蘇富比,佳士得 。（圖／公關照）

▲法皇路易十六妻子瑪麗安東妮皇后擁有的鑽石手鍊11月將由佳士得拍賣，估價約60,000,000元起。

佳士得則端出以熱愛時尚出名的瑪麗安東尼皇后的鑽石手鍊，據悉她於1776年購入，上面鑲嵌的112顆鑽石部分是她自己的收藏，一部分則來自路易十六的贊助，1791年被囚禁的她將此鑽石手鍊送回娘家比利時，2年後她被送上斷頭台結束傳奇一生，這對鑽石手鍊於是由她唯一倖存的女兒Madame Royale繼承，在多幅畫像中可見她戴著母親留下的手鍊，近期再於公眾前亮相，備受矚目。

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關鍵字：

蘇富比, 佳士得

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