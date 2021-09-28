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最懂穿的YouTuber「那個矮子Kevin 」！用花紋襯衫輕鬆成為班上最亮眼

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▲那個矮子Kevin穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

在經過疫情與三級警戒的洗禮，大學生們距離上次在學校上課彷彿已是上個世紀的事情，然而，隨著亦疫情逐漸趨緩，夏天也即將過去，開學日也即將到來，如何在開學時刻瞬間用穿搭吸引同學的目光，成了所有學生黨熱烈討論的話題，今回，就讓 Dappei 帶你一同看看知名穿搭 YouTuber 那個矮子 Kevin 的私服穿搭，掌握這「三個要素」你也能輕鬆成為班上最亮眼的那位！

▎螢光色系

螢光色系相信是許多人不敢輕易嘗試的色系之一，的確，若在身上疊上太多的亮色系元素很容易讓人模糊焦點，看起來像行走的電子花車，但要是掌握好螢光色系在身上的比例，也能利用螢光色系輕鬆製造亮點。最簡單的方式就選擇一件螢光色系的素面短 T，其他配件則都以黑色搭配，利用大面積的螢光色作為整體搭配的主角，黑色系當做陪襯，在製造亮點的同時也不搶走目光，若還是覺得螢光色系上身無法駕馭，也可從襪子、球鞋，這類配件著手，選擇搶眼的色系做為搭配的選擇，也能夠輕鬆為穿搭製造亮點。

▲那個矮子Kevin穿搭。（圖／dappei提供）

▎特殊帽款

帽款的選擇有千百種，不同的帽款能夠為穿搭製造截然不同的風格，除了五分割帽、老帽、棒球帽 ⋯⋯ 等常見的帽款可以製造率性的街頭風格，同樣的搭配若是換成像水兵帽、貝雷帽這類特殊的帽款，可以讓整體搭配呈現另一種穿搭風格；也可以在材質或是版型上玩花樣，透過異材質或特殊版型的帽款與身上的其他單品做搭配，就能夠在眾人中成為矚目的焦點；進階款也可以根據出席場合選擇像山形帽、紳士帽這類大帽沿的帽款，也能夠打造意想不到的視覺效果。

▲那個矮子Kevin穿搭。（圖／dappei提供）

▎花紋襯衫

襯衫相信是每個人的衣櫃中不可或缺的一件單品，除了是防風與正式場合必備，襯衫更是製造層次穿搭的好幫手，透過不同版型與剪裁的襯衫，能夠穿出不同的風格與視覺效果。除了熱度不減的多口袋工裝襯衫與近期因日本男士生活雜誌《POPEYE》而崛起的 CITYBOY 風格襯衫，也可以嘗試像動物紋、落葉紋這類花襯衫，透過花俏的紋路與下身的褲款的搭配，短褲可以呈現更為的休閒的氛圍，丹寧褲可以增加街頭感、喇叭褲也能夠打造率性的日系街頭風格，吸睛程度好搭配程度絕對超乎你的想像。

▲那個矮子Kevin穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語

穿搭其實很簡單，一件上衣一件褲子就完成了，但要如何在搭配中找到自己的風格並製造亮點，就是需要不停摸索的長久功課，面對即將到來的開學季還不知道怎麼穿搭嗎？不妨多看看 instagram 上的穿搭型人，也可以多看看 那個矮子 Kevin 的影片與穿搭，一定能有意料外的收穫！

文字編輯：Hans / 圖片來源：@kevin830105

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, YouTuber, 那個矮子Kevin

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