文／Dappei

身為一名演員，鄭秀晶完美詮釋各種角色，無論是《河伯的新娘》中的女神、《機制牢房生活》裡的熱血女大生或《 Player 》中的車手，及最近在《警察課程》中飾演正義的警察大學新生，都展現了歌手以外演員專業的一面。而她私下的穿搭則受到喜歡簡約風格的女生們喜愛，透過特殊的設計、適合自己身形的剪裁，這些容易找到類似款的簡單服飾，經過精心搭配都能展現率性、俐落的一面，想在秋天也穿得簡約又有設計感，就來看看鄭秀晶的私服搭配吧！

＃襯衫

無論出席活動、機場時尚或私下搭配，常常可以在鄭秀晶身上看見「襯衫」的身影，透過睡衣領、V 領或將扣子打開 1 ～ 2 個的方式增添休閒感，讓給人正式印象的單品能融入日常穿搭。若秋天穿膩大學 Tee 想換個口味，一件有設計感的襯衫就能讓你看起來更俐落；在充滿大地色系的秋天，選擇淺藍、莫蘭迪色系或細條紋款式會更清新，而褲款上選用直筒、合身的牛仔褲，硬挺的牛仔布料能讓你看起來更有精神；不管是將襯衫全紮、只紮前面或將其中一邊衣角拉出，再依個人喜好搭上一雙帆布鞋或靴款，都能展現不同的魅力。

（圖源：左 右)

＃牛仔單品

曾是 UNIQLO JEANS 代言人的鄭秀晶，私下也很常著用牛仔單品，從牛仔褲、牛仔裙、牛仔外套、到牛仔襯衫都有，而基本單品想要有特色就很仰賴搭配技巧了；在鄭秀晶的搭配中可以看見：在著用原色牛仔褲時，他會透過顏色鮮明的上衣來增添視覺上的亮點，也會以短版上衣搭配高腰牛仔褲來拉長腿部線條，讓比例更好。想增添一些女性氣息的搭黨不妨在微涼的秋天試試牛仔短裙，上衣無論是搭大學 TEE 或碎花襯衫、澎澎袖造型上衣都很好看，另外，想讓腿部線條更好看可以搭長襪來讓線條顯得更修長、筆直。

＃針織上衣

從早晚有溫差的早秋到寒冷的冬天，溫柔的針織單品能伴你度過整個秋冬；在鄭秀晶的 instagram 版面上不難發現：私下的他有著不同款式的針織上衣，藉由針織上衣的圖紋、編織的紋理帶出不同風格，素色樣式帶有典雅的感覺，圖騰或簡單的線條設計款則看起來活潑、可愛。加上針織上衣本身就富有設計感，因此只要搭配樸實的素色長褲，依自己喜歡呈現的感覺來選擇直筒或落地褲款，都能在簡約中展現個性。

＃西裝外套

喜歡簡單又不失經典的鄭秀晶，在先前的訪談中就曾表示自己十分熱愛西裝外套，衣櫃打開會有好幾種顏色！而在秋天若想購入風衣外套，卻因身型嬌小而難買到合適的樣式的女孩們，不妨考慮能穿出 Smart Casual 感的西裝外套吧！隨著西裝外套搭配的普及，市面上有許多沒有墊肩、較休閒的款式，五花八門的顏色、格紋、條紋的設計都能讓你的搭配具有變化；剛開始嘗試西裝外套的女孩，可以先從深藍、千鳥格 ⋯⋯ 等基本款入手，想要特別一點也可以試試無領西裝外套，上衣選擇中高領針織衫，就能藉由露出的上衣讓造型更有層次感。

＃復古單品

作為 Ralph Lauren 韓國地區品牌大使，鄭秀晶的私下穿搭也有休閒感的復古風格，與姊姊 Jessica 較為華麗的風格不同，她常以低調、剪裁特殊或有可愛的圖案的單品來呈現復古的感覺，例如：拼接的半開領拉鍊式套頭上衣、車縫線設計的外套 ⋯⋯ 等。再加上同為復古感的老帽、皮製腰帶，整體搭配色系也不超過三種，既保有自身的簡約、經典，也展現俏皮的一面，藉由各個單品色系互相呼應，更讓整體穿搭具有完整性。

Dappei 結語：

擁有冰山顏值的鄭秀晶其實有著反差萌的一面，從與姊姊像一般姐妹的打鬧，或影劇的幕後花絮中都能看出；就像雖然出席活動的她總是穿得像女神，而私下穿搭除了簡約、俐落，也有平易近人的休閒、可愛風格。希望藉由以上鄭秀晶常著用的 5 種單品，同樣喜歡簡約風格的搭黨都有個方向為秋冬做準備！

文字編輯： Yei / 圖源未標示皆為 鄭秀晶 instagram

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