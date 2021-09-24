泫雅把LV包剪成「便便」形狀胸衣！　網崩潰：貧窮限制我的想像

記者王則絲／台北報導

「性感小野馬」泫雅近日與男友Dawn（金曉鐘）推出新歌《PING PONG》，正逢積極打歌階段，眾多百變性感的造型接踵而來，讓粉絲們大飽眼福，而最新的IG貼文中，可以看到泫雅將LV包的底部給剪成了兩個「便便」，接著做成胸衣舞台裝，腦洞大開的創意引起熱烈話題，網友崩潰喊：「貧窮限制了我的想像！」

▲泫雅穿著「LV便便」胸衣的造型。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



泫雅的穿搭一直以來都很前衛，這次出新歌的造型、舞台服裝也不意外，通通超搶眼又繽紛，雖然近期這些顯得浮誇、獵奇的裝扮，被網友們判定為「奇裝異服」，並表示「已經Get不到泫雅的時尚」，但泫雅依然秉持自己的獨特風格。

在最新的一則貼文裡，泫雅分享了其中一套服裝的製作過程，只見她動手DIY，將要價五萬多元台幣的經典LV老花托特包的底部剪開，並剪出兩個「便便」形狀，再將之與粉色緞面布料銜接，以金蔥滾邊，製作成胸衣舞台裝，兩顆顯眼的「LV便便」剛好落在胸前，特別引人注意。

▲「LV便便」胸衣的製作過程。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



貼文一出，大批網友們湧入留言，許多人都稱讚泫雅創意無限，且沒有她駕馭不來的服裝，但是更多的網友是發出崩潰共鳴：「我希望我也可以有錢到做出一個便便形狀的LV Bra」、「不需要用說的，就能告訴我你很有錢」、「這就是有錢人的感覺嗎？」、「貧窮限制了我的想像！」

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