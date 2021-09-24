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破紀錄！東森自然美劉嘉玲代言全新BIO UP科美妍系列 40分鐘狂銷2000瓶

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▲▼破紀錄！東森自然美劉嘉玲代言新品　40分鐘狂銷2000瓶。（圖／品牌提供）

▲國際影后劉嘉玲繼25年前代言青春露後，本次選擇擔任亞洲美妝龍頭「 東森自然美」全球的代言人，為BIO UP科美研系列「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」拍攝平面形象廣告，再度成為時尚美妝與影劇娛樂圈的重大話題盛事。(圖／品牌提供，下同)

時尚中心／台北報導

東森 自然美隆重推出全新品牌平價新品：BIO UP科美研系列產品–高效科研肌因升級「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，強大的獨家配方搭配精緻優雅的瓶身設計，再挾帶國際影后劉嘉玲代言的聲勢，這是愛護形象的劉嘉玲繼25年前代言他牌青春露風靡全球以來，首度承接來自亞洲美妝龍頭「東森 自然美」邀約，為品牌親身擔任全球代言人，以及知名女藝人許維恩、名嘴呂文婉和數十位知名網紅的親身體驗證言下，昨(9/23)晚間22:40於東森購物網進行全球首賣創下驚人成績，每組4 瓶售價$2880，東森購物網開賣40分鐘，即狂售2000瓶，更出現貴婦級閃靈刷手一口氣狂刷120瓶，詢問熱度讓客服電話一度同時爆線，受到廣大女性觀眾的熱烈關切與青睞，刷新電視購物網兩年來美妝系列的銷售紀錄，成功登上新一代美妝新品教主殿堂，成為目前美妝圈最夯最熱門的冠軍狂銷商品。

▲▼破紀錄！東森自然美劉嘉玲代言新品　40分鐘狂銷2000瓶。（圖／品牌提供）

▲東森 自然美昨(9/23)晚間於東森購物網首度全球開賣即創下2000瓶的驚人銷售佳績，破2年來美妝銷售紀錄，更成為目前美妝圈最夯最熱門的新星焦點商品。

東森 自然美 BIO UP科美研系列的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，將風靡日本也延燒到台灣的酒粕保養發揮到極致精髓，重要成分含有: (1)日本黃金麴：由300種菌種中嚴選而出​，採用革命性的LT-F長效發酵技術，有效萃取出971種美肌成分、189種胜肽及10倍胺基酸。含1項專利，讓肌膚內建美肌製造工廠，由肌底生成源源不絕的美肌，從此改變肌膚命運。(2)和歌山金賞酒粕：提煉自中野BC榮獲和歌山金賞的名酒「紀伊國屋文左衛門」，富含多種礦物質、維生素、胺基酸，有效亮白、大幅提升肌膚含水量並改善細紋。(3)清酒菁純(α-GG​)：含10項專利，是300毫升的清酒僅含1克的珍稀專利成分，有效促進IGF-1倍速成長，IGF-1有抗衰老作用並可維持健康狀態，有效活化年輕，改善皺紋及皮膚緊緻度，就連酒精過敏的敏感肌膚也可安心使用。

自信、從容、優雅、美麗，是東森自然美全球品牌大使劉嘉玲給人的形象，而這個形象並非一夕間產生。嘉玲在談話節目《對照記》中談到，即使到了現在的年紀，她依然對生活充滿好奇，想嘗試學習新事物；在這個發展快速的年代，有許多新事物值得去學習跟擁抱，這也讓她充滿活力與自信。而本身興趣非常多元、生活忙碌的嘉玲最不可或缺的就是東森自然美。而科美研系列的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，只要一瓶就滿足保濕、抗老、柔白、修護4大肌膚需求，不僅青春，立刻發現更好的自己！無怪乎嘉玲敢大聲自信地說：「我覺得我現在比以前更漂亮！」日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露一瓶在手，不需努力，肌膚也可美得毫不費力！

現代女性生活工作壓力大，疫情之下宅在家難免造成飲食作息不正常與熬夜，長久下來肌膚工作量爆表，乾燥、暗沉、斑點痘疤、細紋通通爬上臉。「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」最適合追求效率或是偶而想偷懶的妳，只要一瓶，解決肌膚所有保養需求，保濕、抗老、嫩白、修護都全面兼顧的無腦保養，保養步驟再也不用每天滾動式調整。脫下口罩後肌膚解封，保養不降級，各年齡層的女性皆適合使用，清爽質地易於吸收，早晚皆可使用，完全不黏膩。使用方式超簡單就有效，只須謹記1擦2拍3濕敷。於早晚清潔肌膚後，取適量青春露於掌心，​以擦拭的動作由下往上拉提，直到全臉吸收。​抑或是用輕拍的方式拍在全臉及頸部，直至完全吸收即可。若是想加強保養，可搭配以青春露浸濕的化妝棉全臉或重點部位加強濕敷，肌膚潤澤澎彈、嫩白細緻立即有感。

產品介紹
NEW日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml*4瓶 NT$2,880
含核心成分雞尾酒專利配方，高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，含珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，有效保濕潤澤肌膚，並活化肌膚年輕，輕輕一拍，青春澎起來，潤澤看得見，嫩白更有感。

東森購物客服專線0800-045-080
東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, 劉嘉玲, BIO UP, 自然美, 科美妍

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