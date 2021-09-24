換季關節卡卡不對勁？營養師建議「3類食物」不要吃

▲換季關節卡卡，從補充9大營養素下手。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近是否會感到關節卡卡不舒服，蹲下還會發出像機器生鏽的咔咔聲，營養師高敏敏指出，正值秋分換季時節，保養關節、強健筋骨正是時候，為此她建議大家從9大營養素下手，幫助增加關節的靈活度。

#Omega-3好油

攝取Omega-3好油，能幫助減少發炎情形、抑制發炎因子「前列腺素」，有效降低關節炎發生率、舒緩紅腫熱痛，建議多攝取藻類、鮭魚、魚類、亞麻仁籽油。

#好的蛋白質

蛋白質是人體必需攝取的營養成分，也是構成筋骨關節的重要原料，建議多吃蛋、肉類、豆類、乳製品。



#柑橘類

柑橘類食物內含類黃酮能幫助抗氧化，減少身體發炎反應，像是柳橙、柚子、香吉士、檸檬等。

#十字花科類

十字花科食物內含有機硫化物，其抗氧化力能幫助修復筋骨，建議可多攝取花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔。

#類胡蘿蔔素

具抗氧化功效，幫助滑液黏膜修復、保護關節軟骨跟周圍肌腱韌帶、滑液囊等組織，像是南瓜、胡蘿蔔、甜椒、木瓜等。

#維生素C

維生素C是人體生合成膠原蛋白的重要材料，建議可從芭樂、柳橙、莓果、蘋果等水果補充。

#維生素E

維生素E能夠保護關節軟骨及肌腱韌帶等等組織、延緩關節老化。建議多攝取酪梨、芝麻、腰果、花生。

#硒

硒能預防老化，同時改善退化性關節炎，可以從蝦、大蒜、全穀、小麥胚芽補充著手。

#輔助營養素

葡萄糖胺、軟骨素、玻尿酸、膠原蛋白能幫助筋骨修復，改善關節潤滑、軟骨支撐。

3類食物不要吃

高敏敏也強調，除了攝取以上9大營養，也應避免攝取以下容易促進發炎的食物，可以避免攝取以下3類容易促使發炎的食物，像是精製糖（含糖飲料）、過多飽和脂肪酸（豬油、牛油、炸物）、加工醃製食品。雖然關節發炎可以透過攝取食物營養來做改善，但未好轉或更嚴重時還是必須就醫。





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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