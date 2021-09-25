粉刺痘痘清不完？皮膚科醫師教「疏通毛孔」4招：磨砂去角質沒用

▲正確疏通毛孔能減少粉刺、痘痘發生。（圖／翻攝IG＠yubi_190、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

油脂分泌過於旺盛或毛囊開口角化異常都會造成毛孔堵塞，進而產生粉刺、痘痘、甚至毛孔粗大等問題，因此及時疏通毛孔很重要，但皮膚科醫師指出，許多人愛用的物理磨砂去角質並不能幫助清潔毛孔，過度操作反而可能導致肌膚受傷、發炎。想要正確疏通毛孔，快把以下4招學起來，幫你擺脫粉刺痘痘、擁有光滑細緻肌膚。

▲正確洗臉可幫助預防毛孔堵塞。（圖／翻攝IG＠aoihamada）



1.正確洗臉清潔



正確且適當的洗臉清潔，可幫助去除臉上多餘油脂，防止微生物滋生，預防毛孔堵塞。而正確的洗臉方式，首先建議選擇溫和的潔面產品，且一天洗臉次數最好不超過2次，尤其是乾性肌或敏弱肌，早上可用清水洗臉即可，如果當天有運動出汗可以多洗一次。此外，洗臉後要及時塗抹保濕霜。

2.刷酸煥膚療程



可到專業皮膚科診所、醫療院所進行刷酸煥膚，但一定要先經皮膚科醫師看診確認個人肌膚狀況是否適合刷酸。

▲居家保養可使用酸類護膚品可幫助角質剝脫。（圖／翻攝IG@ahc.official）



3.使用有助角質代謝的護膚成分



居家保養可使用低濃度果酸、水楊酸、壬二酸等含酸類護膚品，幫助角質剝脫、代謝。

4.外用藥物



如果有需要，可使用痘膚潤（Differin）等維A酸類外用藥膏來幫助促進表皮細胞的代謝更新、去除過度角質，預防暪次、面皰形成，但外用A酸藥膏屬於藥品，對肌膚也有刺激性、需要適應期，還是需要在醫生的指導下使用。

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