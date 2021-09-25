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維密超模自曝反覆長痘辛酸史！靠3招秘訣成功告別下巴痘、閉口

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▲▼維密超模靠3招告別下巴痘。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲超模何穗以白皙美肌和超長美腿著稱。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝何穗微博、小紅書

不少人過了青春期還是深受痘痘、粉刺所擾，尤其是容易反覆冒出的下巴痘，更是許多女生的頭號大敵。連續多年為維多利亞的秘密走秀的大陸超模何穗，以超長美腿、白皙肌膚著稱，在粉絲眼中肌膚一直很好的她，近日就在網上自曝自己下巴反覆長痘的辛酸史，更分享自己成功擺脫下巴痘的3招秘訣，下巴也反覆冒痘的人快跟著做。

何穗近日在《小紅書》上分享，自己以前肌膚幾乎是不長痘、不長閉口，但先前下巴突然開始反覆長痘，去驗了荷爾蒙激素正常、幽門螺旋桿菌也是陰性，但就是會反覆冒幾顆痘，吃了口服抗生素也沒有效果。後來因為腸胃不適，在消化科醫師的建議下改變了生活習慣，沒想到下巴痘就沒再冒了，連閉口粉刺都不長了，和醫師討論過後發現，她的下巴痘問題是與飲食習慣和腸胃問題有關連。

▲▼維密超模靠3招告別下巴痘。（圖／翻攝小紅書、微博）

她提醒下巴容易反覆長痘的人，要多多注意以下3點：

1.不吃甜食、不吃辣、不吃奶製品、不喝酒。

2.她強調，不要吃宵夜很重要！她表示自己以前第一點做到後，下巴痘還是反覆長，後來醫師建議她戒掉宵夜後，真的就不復發了。

3.保持吃益生菌。

她也以自己為例解釋，她發現自己一旦腸胃不舒服，下巴就很容易長痘，像是先前有次腸胃炎很嚴重，下巴就同時長了3個大痘痘，還長了幾個閉口，後來是吃了20天益生菌，並停止吃宵夜、晚上不吃零食，保持運動促進腸胃蠕動後，下巴冒痘情況真的就好轉了。

▲▼維密超模靠3招告別下巴痘。（圖／翻攝小紅書、微博）

除了注意以上3點飲食生活習慣，她也提醒，比起長了痘痘再辛苦去痘，又擔心留下痘印，不如找到自己長痘痘的主因，從根本改善。而長痘痘的原因包含：荷爾蒙內分泌問題，幽門螺旋桿菌，缺鋅，濕熱，胃火或腸胃問題，飲食習慣，肌膚屏障受損，情緒壓力問題等，找到問題再對症改善，才能真的和藥膏、祛痘印產品說再見。

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關鍵字：

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