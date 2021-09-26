難怪卡粉又搓泥！彩妝師曝「4大NG底妝手法」：第2超多人做過

▲避開常見的底妝誤區，就能讓底妝變得服貼又輕薄。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

你是不是也覺得奇怪，明明買了網上很多好評推薦的厲害粉底，也跟著美妝部落客步驟好好上，但每次上完底妝就卡粉、搓泥、浮粉樣樣來？其實問題可能就出在你的錯誤手法上！專業彩妝師分享，以下超常見的4個誤區就是導致許多人底妝斑駁的元兇，快避開這些NG上妝地雷，就能打造自然服貼的完美底妝。

NG 1：妝前塗抹厚重的保養品



妝前保養時，不要塗抹太多層或過於厚重油膩的護膚品，尤其是乳液和面霜，容易導致上妝時搓泥、脫妝、浮粉。

妝前要精簡護膚，選擇質地清爽的保濕產品，肌膚較油的人甚至可以只擦化妝水和精華液就好。

NG 2：防曬後立刻上粉底



擦完防曬後不要馬上接著上粉底液，容易上得不均勻、推不開，導致搓泥、結塊卡粉。

防曬需要時間成膜，上完防曬後可先換衣服或做其他事，等幾分鐘讓防曬乾透、成膜後再上妝，才不容易影響後續底妝妝效，也不會破壞防曬的完整性。

NG 3：氣墊粉撲沾取後直接上臉



使用氣墊粉餅時，不要粉撲一沾取完粉底就直接拍上臉，這樣容易取粉過多、粉撲上的粉底分布不均，導致局部厚重結塊、浮粉或是眼周卡粉等問題。

粉撲沾取粉底後，最好先在氣墊蓋子上揉一下，讓粉底能均勻地分佈在粉撲上，再拍上臉，粉底能更輕薄、均勻地服貼在臉上。

NG 4：粉底點塗全臉再拍開



上底妝時不要將粉底點塗到全臉後，再用美妝蛋拍開或用化妝刷刷開，這樣容易讓還沒拍開的粉底液乾凝成一塊，難以推開、推勻，就容易結塊卡粉，尤其是控油、持妝型粉底液。

最好是分區上粉底，上完一曲就先用美妝蛋均勻拍開，再將粉底液平鋪到下一個區域，再拍開。

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