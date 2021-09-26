梅根馬可套名牌紐約出巡　穿22萬貴婦裝念繪本

▲梅根馬可穿超過22萬元的義大利品牌Loro Piana紅色套裝（中），到紐約小學為學生念她寫的繪本《長凳》。（圖／美聯社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與老婆梅根馬可（Meghan Markle）6月迎接二女兒莉莉貝誕生後，首度公開合體獻給紐約，近幾日頻頻與政治、教育與公共衛生界人士會面，梅根馬可的造型也備受矚目，每一套大衣造型都被認為是秋裝最佳示範，不過全是名牌貨，一套義大利奢華羊絨及羊毛品牌Loro Piana紅色套裝，就要價超過22萬元。

▲梅根馬可穿的Loro Piana紅色喀什米爾外套看似輕鬆，其實是貴婦級穿搭。（圖／美聯社）

梅根馬可紐約行堪稱大衣秀，一連換上Emporio Armani黑色及膝大衣、義大利品牌Max Mara駝色大衣，到哈林區公立小學為小學二年級生朗讀她所寫的繪本《長凳》，則套上寬鬆剪裁的紅色Loro Piana喀什米爾外套與紅色長褲，看似輕鬆的裝扮其實是貴婦級穿搭。

▲哈利王子摟著穿16萬元Valentino短洋裝的梅根馬可曬恩愛。（圖／美聯社）

而參加在中央公園舉辦的全球公民活動，梅根馬可則難得露出修長美腿，換上16萬元的Valentino白色花朵刺繡短袖洋裝，與哈利王子一起呼籲重視注射新冠肺炎疫苗分配的公平性，兩人不僅時時緊牽著手，哈利王子還在台上緊摟著她曬恩愛。

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