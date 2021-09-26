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Seiko 2萬有找機械錶飄復古味　日期顯示或開芯任選

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▲▼ Seiko,Mido 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage全新Style 60’s 錶款SRPG03J1，17,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2萬元有找的入門機械錶又有優質新選擇，Seiko旗下最能體現日式美學的Seiko Presage，推出靈感源自1964年日本第一款具備計時功能腕錶的「Crown chronograph」的全新Style60’s系列，面盤分別有日期顯示或9時位置開芯設計兩種版本，流露濃濃復古味。

▲▼ Seiko,Mido 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Style 60’s 錶款SRPG07J1採用箱型鏡面，17,000元。

Seiko Presage新款Style60’s系列承襲日本第一款計時功能腕錶的箱形錶鏡與立體劍形指針，錶殼設計則略有調整，錶耳特別向內傾斜讓整體更顯圓滑，也增添佩戴舒適性，此外，多款腕錶採用夜光塗料（Lumibright）營造褪色般的顏色，營造懷舊氣氛。日期顯示錶與9時位置開芯顯露機芯的錶款各有黑色、象牙白色與綠色面盤，並首度採用尼龍材質錶帶，提供休閒風格選擇。

▲▼ Seiko,Mido 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage 9時開窗設計的SSA426J1腕錶，18,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

MIDO（美度表）近期也從60年代找靈感，重現1961年為方便潛水前和潛水過程中的計時而設計的減壓錶風采，打造限量1961只的Ocean Star Decompression Timer 1961海洋之星減壓復刻1961限量錶，於面盤展現原創錶標誌性的減壓停留時間彩色顯示，更一次附上不繡鋼米蘭鍊帶、土耳其藍色織物風格皮質錶帶以及Patina仿舊皮革錶帶等3款，讓佩戴者自由轉換3種風貌。

▲▼ Seiko,Mido 。（圖／公關照）

▲Mido Ocean Star 海洋之星減壓復刻1961限量錶備有3種錶帶可更換，36,900元。

►風・Luxury／GS工坊森林景致入設計　角逐「鐘錶奧斯卡」最佳男錶

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關鍵字：

Seiko, MIDO, 美度表

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