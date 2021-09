凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿　同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳

記者王則絲/外電報導

英國凱特王子妃(Kate Middleton)日前為慶賀國家網球好手們歸國,現身倫敦網球中心與選手們打球,平時幾乎都以正裝優雅形象亮相的凱特,罕見換上了網球「迷你裙」造型,秀出一雙傲人的美腿,一出場就成為鏡頭焦點,39歲的凱特與18歲的美網冠軍「英國楊丞琳」拉杜卡努(Emma Raducanu)同框一點也不遜色,隨著裙襬飄動,青春少女感噴發,獲外媒一致讚賞。

▲凱特王子妃出席歡迎國家網球好手們歸國的公開活動。(圖/翻攝自推特)



日常出席公務活動時,凱特王子妃總是會穿上招牌的洋裝造型,端莊、優雅,每每現身的高衣Q都令人驚艷,雖然她有時也會出席一些戶外、公益或是有關運動的活動,就會穿得更為休閒親民,但通常都是包緊緊,顯少有「秀腿」情形發生。

▲凱特王子妃罕見的網球裝與「迷你裙」造型。(圖/達志影像/美聯社)



近日凱特王子妃為歡迎網球好手們光榮歸國,特別邀請選手們一起打球切磋交流,為符合場合,凱特難得穿上了全套網球運動裝,身穿Poivre Blanc的運動服與讓民眾為之瘋狂的「迷你裙」,並腳踩On與Roger Federer的聯名小白鞋收尾,一雙傲人美腿非常罕見的亮相鏡頭前,令外媒、網友們都讚翻:「凱特的運動造型美翻了」、「她的腿,愛了」、「豈有此理!」、「威廉王子太幸運有凱特這麼美的妻子。」

而不久前剛奪下美網女單冠軍的「英國楊丞琳」拉杜卡努,是場上的另一大焦點,她與凱特王子妃一起組成雙打、也互相對打,兩人同框打球畫面在推特上造成瘋傳,如今已39歲的凱特站在18歲拉杜卡努旁邊絲毫不遜色,不只是球技被讚:「正手拍超厲害」,從拉杜卡努手上也有拿下分數,青春洋溢的造型更讓她顯得活力滿滿,宛如少女一般閃閃發光。



Kate Middleton has been playing tennis with US open Champion Emma Raducanu at the National Tennis Centre in Roehampton.https://t.co/0jcMC1yir9 pic.twitter.com/yUh1npqu49