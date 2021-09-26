凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿　同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳

記者王則絲／外電報導

英國凱特王子妃（Kate Middleton）日前為慶賀國家網球好手們歸國，現身倫敦網球中心與選手們打球，平時幾乎都以正裝優雅形象亮相的凱特，罕見換上了網球「迷你裙」造型，秀出一雙傲人的美腿，一出場就成為鏡頭焦點，39歲的凱特與18歲的美網冠軍「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）同框一點也不遜色，隨著裙襬飄動，青春少女感噴發，獲外媒一致讚賞。

▲凱特王子妃出席歡迎國家網球好手們歸國的公開活動。（圖／翻攝自推特）



日常出席公務活動時，凱特王子妃總是會穿上招牌的洋裝造型，端莊、優雅，每每現身的高衣Q都令人驚艷，雖然她有時也會出席一些戶外、公益或是有關運動的活動，就會穿得更為休閒親民，但通常都是包緊緊，顯少有「秀腿」情形發生。

▲凱特王子妃罕見的網球裝與「迷你裙」造型。（圖／達志影像／美聯社）



近日凱特王子妃為歡迎網球好手們光榮歸國，特別邀請選手們一起打球切磋交流，為符合場合，凱特難得穿上了全套網球運動裝，身穿Poivre Blanc的運動服與讓民眾為之瘋狂的「迷你裙」，並腳踩On與Roger Federer的聯名小白鞋收尾，一雙傲人美腿非常罕見的亮相鏡頭前，令外媒、網友們都讚翻：「凱特的運動造型美翻了」、「她的腿，愛了」、「豈有此理！」、「威廉王子太幸運有凱特這麼美的妻子。」

而不久前剛奪下美網女單冠軍的「英國楊丞琳」拉杜卡努，是場上的另一大焦點，她與凱特王子妃一起組成雙打、也互相對打，兩人同框打球畫面在推特上造成瘋傳，如今已39歲的凱特站在18歲拉杜卡努旁邊絲毫不遜色，不只是球技被讚：「正手拍超厲害」，從拉杜卡努手上也有拿下分數，青春洋溢的造型更讓她顯得活力滿滿，宛如少女一般閃閃發光。



Kate Middleton has been playing tennis with US open Champion Emma Raducanu at the National Tennis Centre in Roehampton.https://t.co/0jcMC1yir9 pic.twitter.com/yUh1npqu49 — Sky News (@SkyNews) September 24, 2021

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