男、女星搶曬寶格麗B.zero1新貨　Lisa疊戴項鍊引領風潮

▲寶格麗品牌代言人Lisa疊戴寶格麗B.zero1項鍊並搭配手環，演繹酷帥風格。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



時尚中心／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員「人間芭比」Lisa是時尚圈指標人物，她所代言的寶格麗（BVLGARI）珠寶總是伴她左右，特別是靈感源自羅馬圓形競技場的B.zero1系列，是她私人休閒時光或登上舞台表演的最佳配件，今年品牌推出3款鍊長從原有38至45公分延長至54至60公分，讓她更容易搭配，疊戴出天后氣勢。

▲寶格麗B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷項鍊（左）140,100元，B.zero1系列玫瑰金鑲鑽項鍊239,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）

寶格麗品牌大使Kōki（木村光希）也是混搭好手，一口氣戴上3條B.zero1不同款式的項鍊，以及兩款手環，輕鬆戴出時髦感。此系列珠寶非型女專屬，男星們也懂得靠珠寶吸睛，許光漢穿藍色西裝搭B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指，增添潮味；范少勳也眼光一致，挑了同款個性戒指，並多戴一款手環搭配白襯衫，詮釋寶格麗「MAI TROPPO」（永遠不嫌多）的品牌精神。

▲寶格麗品牌大使Kōki戴B.zero1珠寶彰顯混搭功力。（圖／翻攝koki IG）





▲男星許光漢（左）與范少勳戴同款寶格麗B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指。

B.zero1系列深受時尚男女追捧，歸功於大膽與無畏的設計理念，珠寶的柱體猶如羅馬圓形競技場，中間的管狀線條則讓人聯想到寶格麗另一招牌元素伸縮的煤氣管線「Tubogas」，兩側外圈則鐫刻BVLGARI BVLGARI字樣，讓人一眼就認出是源自羅馬的經典之作。

▲寶格麗B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷雙環戒指（左）51,700元，B.zero1 ROCK系列玫瑰金黑陶瓷項鍊143,100元。

寶格麗不斷為B.zero1壯大陣容，從最初的貴金屬鑲鑽版本，擴增結合啞光黑陶瓷與玫瑰金的中性款式，推出雙環戒指、手環與三環項鍊等作品，特別是延長項鍊的鍊長，能與既有的項鍊一起佩戴創造層次感，讓中外明星紛紛搶曬新貨，引領流行風潮。

▲寶格麗B.zero1系列玫瑰金啞光黑陶瓷手環，200,100元。

