米蘭時裝周／PRADA禮服全「長了尾巴」！Ferragamo爆款包巨大化

記者王則絲／外電報導

疫情肆虐至今，時尚產業不得不停辦的「實體時裝秀」終於逐漸復甦回歸，現正值米蘭時裝周期間令時尚迷倍感興奮。PRADA與Salvatore Ferragamo皆於本週發表了2022春夏大秀，PRADA本季崇尚精簡、性感，以「長尾巴」的禮服最為吸睛；Ferragamo則是以鮮明的彩虹配色貫穿，多款經典再造的單品必成爆款，包括全新Studio手袋、Vara鞋履。

▲PRADA 2022春夏女裝秀於米蘭、上海雙城同步上演。（圖／品牌提供，以下同）

PRADA 2022春夏女裝秀於米蘭、上海雙城同步上演，由聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons攜手打造，他們於本季聚焦探索「誘惑」的型式，將自歷史上不斷演化流傳而來的晚禮服、馬甲⋯⋯等單品，以現代的方式重新演繹，Miuccia Prada與Raf Simons捨棄前幾季繁複的花紋，在2022春夏強調服裝精簡化，並追求女性誘人的輪廓。

▲PRADA本季禮服背後的拖地長裙襬，就像「長尾巴」一樣。

優雅的晚宴服飾元素貫穿本季，如雙層緞面、鮮紅色蕾絲等，但絕不能用古典來形容，因為它們全以意想不到的方式詮釋。PRADA 2022春夏女裝最大焦點莫過於「長尾巴」的裙子，Miuccia Prada愛用的迷你短裙，背後增加了長尾拖地的裙襬設計，靈感源自高級訂製絲綢面料的自然垂墜，而多套個性皮衣裝，則是最能體現Raf Simons酷勁的造型，此外，利用鋼圈馬甲塑造明顯胸型，也是一大特點。

▲帥氣的皮衣增添中性帥氣風格，能看見Raf Simons的影子。

▲鋼圈馬甲造型也是本季一大特色。

Salvatore Ferragamo 2022春夏也睽違一年以實體秀回歸了，此為女裝創意總監Paul Andrew卸任後、由原男裝總監Guillaume Meilland打造的首個系列，本季Guillaume Meilland回歸初心，設計靈感源自日常生活，以義大利彩虹配色貫穿，以呼應夏日午後、夕陽餘暉的自然色調，廓形剪裁則是從6、70年代電影汲取靈感。

▲Salvatore Ferragamo 2022春夏以繽紛彩虹配色貫穿。

配件部分延續品牌熱賣話題，Ferragamo將經典的Studio、去年新誕生的Trifolio等夯包，採用全新面料打造不同尺寸，尤其是巨大的造型特別讓人驚艷，標誌性的Vara、Varina鞋履也運用了全新配色和材質，本季還出現了眾多休閒涼鞋選擇，是品牌較少見的，此外，模特兒們纏繞的黑色頭帶造型，亦增添飄逸瀟灑的率性氛圍。

▲廓形剪裁自6、70年代電影汲取靈感。

▲巨大化的經典爆款包很有看頭。

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