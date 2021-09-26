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百億身家碧昂絲奢華行頭曝光　嘻哈天王老公傑斯秀8300萬綠錶

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▲▼碧昂絲,傑斯 。（圖／翻攝beyonce IG）

▲碧昂絲（右）曬與老公傑斯出遊照，傑斯戴的Richard Mille錶很吸睛。（圖／翻攝beyonce IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國樂壇天后碧昂絲（Beyonce）9月4日度過40歲生日，整個9月都是她的慶生日，不斷分享與嘻哈天王老公傑斯（Jay-Z）上遊艇玩耍的照片，身家各上百億的夫妻倆，出遊的每一套造型都非常講究，碧昂絲穿綠色亮片的Dolce & Gabbana迷你洋裝，傑斯就戴綠色的錶款呼應她，帶有透明感的綠錶大有來頭，是他特別向瑞士名錶Richard Mille訂製的獨一無二款式，品牌未透露價格，但外媒推估至少要300萬美元（逾8300萬元）。

▲▼碧昂絲,傑斯 。（圖／翻攝beyonce IG）

▲碧昂絲近拍她的Judith Leiber檸檬水鑽包與珠寶，傑斯則戴要價逾8300萬元的Richard Mille RM056綠色藍寶石水晶錶殼陀飛輪錶。（圖／翻攝beyonce IG）

基本款就要300萬元起跳的Richard Mille，受到不少明星與名流追捧，傑斯所戴的RM 056陀飛輪錶，同時具時分顯示、雙秒追針計時碼錶、動力儲存顯示、扭矩指示、錶冠功能選擇器等功能，除了機芯複雜，綠色藍寶石水晶打造的錶殼也是身價不凡的原因之一，因為此材質相當堅硬，要切割、研磨難度都很高，製作出流暢的酒桶型錶殼考驗品牌功力。

▲▼碧昂絲,傑斯 。（圖／翻攝beyonce IG）

▲碧昂絲穿Dolce & Gabbana綠色亮片花卉迷你洋裝。（圖／翻攝beyonce IG）

不讓老公專美於前，碧昂絲當晚身穿Dolce & Gabbana亮片花卉迷你洋裝，搭配同樣閃亮亮的Judith Leiber檸檬切片造型的晚宴包，並佩戴好萊塢明星珠寶愛牌Lorraine Schwartz設計的華麗珠寶，舉手投足都展現巨星風範。

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關鍵字：

碧昂絲, 傑斯, Richard Mille

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