周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜日前與另一位團員多賢獲邀參加MONCLER與GENTLE MONSTER的聯名大秀，為符合視覺主題，兩人一身全黑裝束現身會場，戴上墨鏡的周子瑜整個人氣場驟變，原先的溫柔甜美消失無蹤，讓粉絲們全被帥翻，齊喊：「帥氣女特工」、「老公！」

▲周子瑜、多賢出席時尚活動。（圖／翻攝自IG@twicetagram，以下同）



周子瑜憑藉姣好的臉蛋、身材，曾奪下「世界最美」的封號，許多巨星也都只能甘拜下風，成為台灣之光。近日TWICE正籌備發布新英文單曲《The Feels》，陸續釋出成員們的新歌獨照寫真，其中周子瑜以N°21紅黑相間的網狀上衣內搭白襯衫，並搭配FENDI黑絲襪來烘托逆天長腿，層次感穿搭獲粉絲一致讚賞，更是被驚人的美貌給再度征服。

▲周子瑜個人新歌預告寫真。



不過甜美、女人味的周子瑜下秒風格驟變，日前出席MONCLER X GENTLE MONSTER的聯名大秀，周子瑜穿上全黑的裙裝、皮靴，難得走暗黑路線，再戴上一副方框大墨鏡，瞬間化身成為「女特務」，氣場超強大，連女粉絲都紛紛被電暈：「太帥了」、「酷酷的子瑜，愛了」、「怦然心動」、「下腰躲子彈的帥氣女特工」、「老公！」從「世界最美」變成了最帥。

▲周子瑜從甜美形象秒變成酷帥「女特務」。



同場出席的多賢也不遜色，身穿全套鋪棉壓紋的黑裝，為MONCLER先前與JW ANDERSON的聯名服裝，在鏡頭前很獨特、不被黑色背景吃掉，也更加襯托她白皙的肌膚。

▲多賢的造型在鏡頭前更顯眼。



►凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿 同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳



►泫雅把LV包剪成「便便」形狀胸衣！ 網崩潰：貧窮限制我的想像