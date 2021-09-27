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周冬雨九頭身比例太狂！　「胸前開縫」耍心機，網讚翻：心動

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記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨近期行程很滿，日前才現身北京國際電影節，馬上又於26日晚間出席首屆FIRST成都驚喜影展，這次她身穿一襲黑色亮片裙，貼身剪裁拉出九頭身比例，外加小心機「胸前開縫」設計，內斂的性感獲粉絲一致盛讚：「瘋狂心動！」可說是替上回失算的「禮物裝」給扳回了一城。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨26日晚間現身公開活動。（圖／翻攝自微博，以下同）

周冬雨早先現身北京國際電影節時，因為選穿「黃色禮物裝」禮服，被些許網友批評是「小孩開大車」，撐不起禮服的份量，而成為了美中不足的造型。

►周冬雨「黃色禮物裝」失算！　側面看「比例超短」被批：撐不起來

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨日前出席北京國際電影節造型。

緊接著周冬雨又公開亮相，出席首屆FIRST成都驚喜影展，紅毯上以AZZARO的禮服登場，黑色亮片裙宛如星空一般閃閃發光，低調卻光芒十足，繞頸的設計讓她的鎖骨與肩頸線條立現，貼身剪裁包覆著腰臀曲線後直落而下，拉出九頭身的黃金比例，讓粉絲再度為她纖細的體態給驚艷：「好瘦好美！」、「這次造型有點進步。」替上回失算的「禮物裝」成功扳回一城。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲嬌小身形的周冬雨成功穿出九頭身黃金比例。

仔細一看會發現，這回周冬雨還耍了小心機，禮服採「胸前開縫」設計，以一片薄紗相連，若隱若現特別勾人魂魄，撇開了童顏稚嫩氣息，展現性感女人味的一面，全網捧場：「太妖嬌了，想把你藏起來」、「好有女人味」、「性感、優雅的冬雨」、「連背影的都絕了」、「每張照片都想珍藏。」

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨靠這套禮服的「胸前開縫」設計耍小心機。

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關鍵字：

周冬雨, 影展, 成都驚喜影展, 電影節, 黑色亮片裙, 九頭身

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