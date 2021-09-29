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泫雅男友把「絕版LV包」剪了當髮帶！地表最狂情侶造型　挑戰有錢人極限

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星泫雅與男友Dawn近日為全新單曲《PING PONG》打歌宣傳，造型也不負眾望超有話題，LV還出乎意料成了主角，不是因為兩人穿上最新服裝，而是造型師動手「剪了」兩個LV包改造，分別是要價超過5萬元的Neverfull變成爆乳馬甲、已絕版的Multicolor Speedy變髮帶，讓網友大呼「不會手抖嗎」、「太奢侈了」！

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅造型師用LV Monogarm的皮革大包改造惹火爆乳裝。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、@doooho)

泫雅此次回歸照樣不改火辣風格，多套性感造型讓粉絲們超級嗨，其中一套LV Monogarm粉紅爆乳裝更是討論度超高，讓泫雅的傲人美胸與纖細頸線一覽無遺，胸前的綁帶設計也增添不少性感韻味，不過這件上衣會成焦點，除了泫雅一如往常狂洩惹火氛圍，引來網友詢問：「想要同款」、「LV有推出這件嗎」？而泫雅造型師也在IG上貼出「真相」，原來這款服飾是他用LV要價超過5萬元的的Monogarm Neverfull包包改造，專為泫雅舞台量身製作，全世界僅此一件。

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅男友Dawn畫報大片穿戴的配件當中，也有改制的LV Monogarm單品。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、@doooho)

另外，泫雅的男友Dawn畫報大片穿戴的配件當中，也有改製的LV Monogarm單品，用的是2002年推出的Multicolor Speedy，這系列出自村上隆的跨刀，在當時引起轟動與搶購。不過這也不是泫雅造型師第一次自己動手做衣服了，早在泫雅上次宣傳《I’m Not Cool》時，一件胸前挖洞的NIKE緊身衣，就是造型師運用多雙NIKE白襪拼湊縫製而成的。

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅火辣爆乳裝竟是用「LV包包」作的 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅造型師過去也曾用NIKE的「襪子」替泫雅打造舞台造型。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、@doooho)

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關鍵字：

泫雅, 回歸, 造型, LV

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