旋開「一克拉之門」看時間　珠寶錶還可當胸針、項鍊

▲海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature帕拉伊巴色碧璽珠寶錶，約4,500,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕錶，因錶蓋中央鑲嵌約1克拉標誌性祖母綠切割寶石的設計，被暱稱為「一克拉之門」，更令收藏家喜愛是可輕易拆下錶殼，轉化成項鍊或胸針佩戴，近日推出全新色調，分別以帕拉伊巴碧璽和藍寶石為主角，展現藍色魅力。

▲海瑞溫斯頓 Ultimate Emerald Signature藍寶石珠寶錶，可取下作為胸針，約4,200,000元。



旋開海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature珠寶錶鑲嵌祖母綠型切割帕拉伊巴碧璽或藍寶石的「鑽石門」，面盤顯露的寶石也與錶蓋主石相呼應，唯藍寶石款於面盤錯落鋪鑲顏色深淺不一的藍寶石與美鑽，兩款珠寶錶的錶殼周邊皆以馬眼鑽裝飾，彰顯華麗氣勢；更小巧的款式為Emerald Signature腕錶，推出錶蓋中央鑲嵌藍寶石、而錶框為淺色藍寶石與美鑽一圈一圈交錯排列的設計，風格清新優雅，可轉換成項鍊佩戴。

▲海瑞溫斯頓 Emerald Signature藍寶石珠寶錶，1,700,000元。



正在台舉辦「非凡之時」頂級珠寶暨腕錶展的伯爵（PIAGET），則展出多款身價上千萬元的頂級珠寶錶，當中Sunlight Escape系列藍寶石及鑽石腕錶，由欖尖形切割美鑽與藍寶石點綴手環，錶殼上方與手環相接處則鑲嵌1顆重6.09克拉八角形切割馬達加斯加藍寶石，為看似秀氣的珠寶錶增添氣勢。

▲伯爵Sunlight Escape系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕錶，12,000,000元。（圖／伯爵提供）

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