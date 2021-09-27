fb ig video ETtoday search mobile

旋開「一克拉之門」看時間　珠寶錶還可當胸針、項鍊

>

▲▼ 海瑞溫斯頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature帕拉伊巴色碧璽珠寶錶，約4,500,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕錶，因錶蓋中央鑲嵌約1克拉標誌性祖母綠切割寶石的設計，被暱稱為「一克拉之門」，更令收藏家喜愛是可輕易拆下錶殼，轉化成項鍊或胸針佩戴，近日推出全新色調，分別以帕拉伊巴碧璽和藍寶石為主角，展現藍色魅力。

▲▼ 海瑞溫斯頓,伯爵 。（圖／公關照）▲▼ 海瑞溫斯頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Ultimate Emerald Signature藍寶石珠寶錶，可取下作為胸針，約4,200,000元。

旋開海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature珠寶錶鑲嵌祖母綠型切割帕拉伊巴碧璽或藍寶石的「鑽石門」，面盤顯露的寶石也與錶蓋主石相呼應，唯藍寶石款於面盤錯落鋪鑲顏色深淺不一的藍寶石與美鑽，兩款珠寶錶的錶殼周邊皆以馬眼鑽裝飾，彰顯華麗氣勢；更小巧的款式為Emerald Signature腕錶，推出錶蓋中央鑲嵌藍寶石、而錶框為淺色藍寶石與美鑽一圈一圈交錯排列的設計，風格清新優雅，可轉換成項鍊佩戴。

▲▼ 海瑞溫斯頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Emerald Signature藍寶石珠寶錶，1,700,000元。

正在台舉辦「非凡之時」頂級珠寶暨腕錶展的伯爵（PIAGET），則展出多款身價上千萬元的頂級珠寶錶，當中Sunlight Escape系列藍寶石及鑽石腕錶，由欖尖形切割美鑽與藍寶石點綴手環，錶殼上方與手環相接處則鑲嵌1顆重6.09克拉八角形切割馬達加斯加藍寶石，為看似秀氣的珠寶錶增添氣勢。

▲▼ 海瑞溫斯頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲伯爵Sunlight Escape系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕錶，12,000,000元。（圖／伯爵提供）

►陳昊森伯爵錶、珠寶戴好戴滿　潮男魅力無法擋

►寶璣全台僅1只的女錶曝光　美鑽灑落機芯閃爆

 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

百億身家碧昂絲奢華行頭曝光　嘻哈天王老公秀8300萬綠錶

百億身家碧昂絲奢華行頭曝光　嘻哈天王老公秀8300萬綠錶

Seiko 2萬有找機械錶飄復古味　日期顯示或開芯任選

Seiko 2萬有找機械錶飄復古味　日期顯示或開芯任選

梅根馬可套名牌紐約出巡　穿22萬貴婦裝念繪本

梅根馬可套名牌紐約出巡　穿22萬貴婦裝念繪本

皇后的珠寶登拍賣會　連同佩戴畫作一起賣 凱特王子妃趕場換外套變造型　穿3000元鋪棉夾克騎車、攀繩　 亮・珠寶／《后翼棄兵》安雅裸背會發光　反戴Tiffany鑽石鍊勝出 梅根馬可無新意穿搭被批「穿制服」　牽緊哈利王子吸睛 泫雅性感阿花造型讓人難忽視　再多幾個亮彩雞尾酒戒添氣勢 陳昊森伯爵錶、珠寶戴好戴滿　潮男魅力無法擋 沛納海鏤空自動上鍊錶首發　帥造型源自豪華快艇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面