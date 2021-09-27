美妝界再掀「酒粕酵應」　特殊雞尾酒配方讓敏感肌也可享受酵率保養

▲東森自然美近期推出全新系列「BIO UP科美研」首波主打美肌神隊友－日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

釀酒師老奶奶那一雙媲美少女的纖纖玉手，引發「酒粕酵應」驚豔美妝界數十年，至今仍是保養不敗經典成分，然而各個時代的女性喜好及保養趨勢不斷演進，即使貴為經典也要跟著潮流俱進。肌膚細養專家東森自然美近期推出全新系列「BIO UP科美研」首波主打美肌神隊友－日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露，顛覆傳統酒粕保養易刺激、敏感的不適印象，以最溫和的膚觸享受絕佳「酵率保養」體驗。

源自日本金賞酒粕的「美麗酵應」 強化肌膚原生修護力

傳說中的神奇酒粕，其實就是日本清酒釀製過程產生的殘渣，由於清酒成分單純，只靠水、米及酒麴三大原料生成的酒粕，自然也是極為天然的養分，經研究發現其富含礦物質、維生素與胺基酸，延伸在美容科學研究後證實，酒粕不僅可以強化肌膚修護力、補足肌膚所需營養，還能達到亮白肌膚、延緩老化、淡化細紋及修護肌膚等，發揮女性嚮往的「美麗酵應」。

東森自然美全新品牌「BIO UP科美研」主打「高效科研、肌因升級」透過國際頂尖研發機構合作，加上自然美半世紀經驗傳承，鏈結不同世代的美麗精髓，實現超越時空、來自未來的進化保養。為了推出首支重磅新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，由團隊親飛清酒大國日本，在歷史悠久的80年、獲獎無數的老酒廠中野BC，找到了讓膚況升級的核心成分－和歌山金賞名酒「紀伊國屋文左衛門」酒粕，其使用「酒米之王」山田錦的心白與「名水」宮水作為釀造的原料，與自然美科美研追求產品極致的理念不謀而合，也因此，BIO UP科美研透過高科技生物萃取技術提煉來自日本的傳統素材，打造出業界最強雞尾酒配方。

3大發酵精華X專利雞尾酒配方 美肌保養超有感！

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」以專利雞尾酒配方薈萃三大核心素材：

•日本黃金麴：享有「光肌麴」美名，由300種菌種中嚴選而出，採用革命性的LT-F長效發酵技術，有效萃取出971種美肌成分、189種胜肽及10倍胺基酸，讓肌膚內建美肌製造工廠。

•和歌山金賞酒粕：提煉自中野BC榮獲和歌山金賞的名酒「紀伊國屋文左衛門」，富含多種礦物質、維生素、胺基酸，有效亮白、大幅提升肌膚含水量並改善細紋。

•清酒菁純（α-GG）：含10項專利，是300毫升的清酒僅含1克的珍稀專利成分，有效促進IGF-1倍速成長，IGF-1有抗衰老作用並可維持健康狀態，有效活化年輕，改善皺紋及皮膚緊緻度，就連酒精過敏的敏感肌膚也可安心使用。

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」以BIO UP科美研系列的超強雞尾酒配方，能由根源阻斷老化，促進美肌生成，讓肌膚紋理更細緻，專利滲透技術讓保養效果直達肌底，使用的每一滴產品都由裡到外完美吸收，升級膚況超有感；同時添加作用於真皮層的美肌神隊友GABA及激光白晶萃，可穩定肌膚屏障，肌膚透亮不反黑。

「1擦2拍3濕敷」做就對了！收服敏感肌的酵率保養

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」為質地清爽易吸收的保養精華，早晚皆可使用，完全不黏膩，只需透過「1擦2拍3濕敷」3大美肌保養技巧，於清潔肌膚後，取適量於掌心，以「擦」拭的動作由下往上拉提；再用輕「拍」全臉及頸部的方式，直至完全吸收。若是想加強保養，可搭配以青春露浸濕的化妝棉「濕敷」重點部位，輕鬆改善不穩定膚況。透過簡單的「無腦保養」再也不必天天滾動式調整，就能輕鬆實現肌膚潤澤澎彈、嫩白細緻，即使敏感肌也能感受真正的「酵率保養」。

產品介紹

NEW日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml/NT$2,880

含核心成分雞尾酒專利配方，高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，含珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，有效保濕潤澤肌膚，並活化肌膚年輕，輕輕一拍，青春澎起來，潤澤看得見，嫩白更有感。

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