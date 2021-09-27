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米蘭時裝周／性感歌姬挺Versace霸氣走秀！Tod's豆豆鞋變手拿包可愛翻

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▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周Versace與Tod's 先後發表 2022春夏系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周精彩看點不斷，Versace 2022春夏系列以經典絲巾為創意元素，並邀請性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）驚喜走秀，她回歸模特兒本行的專業架勢引起全球轟動。Tod's 則延續與藝術家的合作傳遞輕鬆穿著體驗，像是橡膠豆豆裝飾的騎士外套、迷你T Timeless 手袋都將成為爆款。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲杜娃黎波為Versace擔任開秀閉幕模特兒 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲以經典絲巾為創意元素 。（圖／品牌提供）

英國性感歌姬杜娃黎波先前為Versace演繹秋冬形象照就埋下伏筆，這次更真正走上了2022春夏系列大秀伸展台，她以一套別針設計黑色挖空套裝打頭陣，為本季大秀揭開序幕。此次以經典絲巾為創意元素，搭配La Greca 圖案印花，並選擇春夏氛圍綠、粉等亮眼色系，化作襯衣、貼身洋裝展現撩人美感。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲La Medusa 包款加入了精緻的鍊飾細節 。（圖／品牌提供）

品牌熱門的La Medusa 包款系列也推出全新款式及顏色，包括一款開口大手挽包及一款繫繩包，皆加入了精緻的鍊飾細節，豐富日常搭配。本季也推出全新色調的 La Greca Signature 系列，以絲巾裝飾手柄和用作包款的飄逸點綴，呼應本季主題，能與從絲巾取材的時裝系列和諧呼應。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲綴有橡膠豆豆裝飾的騎士外套 。（圖／品牌提供）

Tod's在新一季攜手藝術家 Carlota Guerrero，創造實穿且質感的組合，剪裁無疑是一大亮點，短款風衣與外套的設計剛柔並濟，剪裁完美的風衣和綴有橡膠豆豆裝飾的騎士外套，鞋底與袖子部位的相呼應十分有趣，如此細節同樣出現在手拿包款的底座上，豆豆鞋變奏延伸得很徹底。浪漫的T Timeless 手袋一次帶來多種繽紛配色，包括磚紅色和咖啡色，活潑可人的黃色、綠松色和鮮紅色。

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關鍵字：

米蘭時裝周, Versace , 2022, 春夏, Tod’s

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