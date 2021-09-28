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不要為了炫耀買iPhone 13！有錢人都在做的5件事，現在開始也不晚

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文／職場人

最近蘋果iPhone 13亮相，吸引不少人嚮往換新機，在追逐流行趨勢的同時，職場人有考量到自己的經濟負擔嗎？根據調查顯示，很少人會覺得自己存款夠多，其中又有很多人根本是月光族。在美國，2018年bankrate.com的調查也指出，介於18到53歲的人，有25％沒有積蓄；另外25％的人，積蓄只夠支付三個月的生活開銷，面對周遭煽動花錢的誘惑，我們應該學習有錢人都在做的這5件事：

有錢人都在做的事1：養成儲蓄的心態

▲有錢人都在做的5件事（圖／pixabay，下同）

當身邊的人都在搶購新機iPhone 13，你的儲蓄價值就很容易因此動搖，已經生活拮据但存下的錢仍然少得可憐，還不如即使享樂......，這種念頭也許你已經有過經驗，但職場人如果真正去了解財富3W，也就是如何累積財富、要累積什麼樣的財富，以及為什麼要累積財富，你就會明白儲蓄的必須性，也能訂定出自己的財務目標，並且不會因為任何盲目的流行而動搖。

有錢人都在做的事2：薪水入袋就提撥

雖然工作一陣子，也存錢了一陣子，看到存摺內的金額數目還是不免感嘆，但也勝過完全不存得好。但存錢並不是把剩餘的錢存入，真正富有的人都會養成「提撥固定收入」的習慣，比如薪水一發下來就馬上提撥ＯＯ%儲蓄，職場人可以設定發薪日自動轉存功能，既可省去人工轉帳麻煩，也可以比較無痛存錢。

有錢人都在做的事3：把加薪和獎金存下來

如果職場人的工作是會有額外業績獎金的，非常建議把多出來的金額存下來，而不是多賺多花，例如：年終獎金、三節獎金、業績獎金等，這些都當作是多儲蓄的錢，或是全當作未來的退休金存起來，如此作法能增加儲蓄收入，而且完全不會動用到生活費。

有錢人都在做的事4：不要為了炫耀而買任何東西

蘋果iPhone 13推出，就有許多人想搶先入手，但是你原本使用的手機難道不能用嗎？購買新機是為了炫耀嗎？生活方式和支出的選擇，通常可反映出一個人的財富和炫富渴望，犒賞自己的工作辛苦沒有錯，但只要一獲利增長、薪水增加時，就想自動升級生活品質，無形之中會促成生活方式的通膨（Lifestyle Creep），這樣永遠也不會存下更多錢。（這也是為什麼很多中樂透的人，不到幾年就把錢全花光）為了解決這個無形的習慣，最好的辦法就是實施上述方法，敦促自己把多賺的錢存下來而不是犒賞，若要犒賞就要用原有的生活費預算。

有錢人都在做的事5：有錢人並非總是買「高級時裝」

多數人可能會以為有錢人花費如流水，高級豪宅、名車、名牌隨手買，但其實真正可以變富有的人，不是厲害在有錢可以隨便花，而是懂得如何花，他們比普通人更有花錢概念，比如出門前會先把購物清單列好，或是在買一樣物品前會先考量到它的用途、CP值、增值空間。

以上5件關於真正有錢的人會做的事，職場人也會這樣做嗎？如果你也是如此的話，那麼恭喜你具有變富有的潛力；如果你還沒有養成上述這些習慣，從現在開始也不晚！如果想知道更多有錢人的致富習慣，可參考《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富》一書。

Source：《有錢人都在做的100件事：小改變累積大財富》

【延伸閱讀】

油價好貴？機車族、開車族省錢9妙招，多這些小動作一年可多省幾千元

省出一棟房！資深仲介實戰分享6個看房小細節，買下「會省錢」的房子

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 存錢, 月光族, 花錢, 有錢人

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