12部「神仙選角」陸劇！《榮耀》楊洋、《琉璃》男主角像從書中走出來

文／妞新聞

上次寫過選角引起爭議的7部陸劇，這次要來看看被網友誇讚「神仙選角」的陸劇！只要找到貼合角色的演員，劇情不要魔改，真的是讓人欲罷不能，越看越上癮，這幾部劇在播出當時也都引起話題和討論度，演員選對就先成功一半了啊！

1.《你是我的榮耀》

▲《你是我的榮耀》根據顧漫同名小說改編，由楊洋、迪麗熱巴主演（圖／你是我的榮耀＠微博）

《你是我的榮耀》根據顧漫同名小說改編，由楊洋、迪麗熱巴主演，講述人氣女星喬晶晶與學神于途，高中相識長大重逢的戀愛故事，迪麗熱巴繼《克拉戀人》後再度出演女明星角色，完全本色出演，角色貼合度100分！而楊洋繼《微微一笑很傾城》肖奈後，又再次出演顧漫筆下的男主角「于途」，也被網友大讚神還原小說，彷彿就是從書中走出來的人啊！兩人的合作也迎來好成績，可以說是甜寵劇的顏值天花板了！

2.《琉璃》

▲《琉璃》改編自十四郎的小說《琉璃美人煞》（圖／電視劇琉璃＠微博）

《琉璃》改編自十四郎的小說《琉璃美人煞》，由成毅、袁冰妍領銜主演，講述少女褚璇璣和離澤宮弟子禹司鳳在面臨愛情與前世陰謀的雙重壓力下，攜手共對百般腥風血雨，締造極具色彩的仙俠傳奇故事，成毅用超級強演技演活禹司鳳，完美詮釋又虐又深情，應該讓許多人都無法出坑吧？而袁冰妍前期雖然顏值被嫌棄，但也是用演技說服了觀眾，這部劇其他配角也很搶眼！

3.《鎮魂》

▲《鎮魂》改編自Priest同名耽美小說，由白宇、朱一龍主演（圖／劇版鎮魂＠微博）

《鎮魂》改編自Priest同名耽美小說，由白宇、朱一龍主演，講述龍城大學發生奇案後，特別調查處處長趙雲瀾結識龍城大學生物系教授沈巍，兩人一起攜手辦案的故事，雖然這部劇是小成本網劇，但兩位演技派演員高度還原小說，帶動話題和熱度，超級厲害！

4.《香蜜沉沉燼如霜》

▲《香蜜沉沉燼如霜》兩位主演都備受好評。（圖／電視劇香蜜沉沉燼如霜＠微博）

《香蜜沉沉燼如霜》改編自電線同名小說，由楊紫及鄧倫領銜主演，講述錦覓和旭鳳的苦情虐戀，楊紫用超強演技成功詮釋錦覓，而鄧倫的霸氣和外型也和旭鳳超級搭，兩位主演都備受好評，但最讓人驚艷的就是羅雲熙飾演的「潤玉」，自帶仙氣又讓人心疼，這個角色也讓羅雲熙大爆紅！另外，陳鈺琪飾演的鎏英公主也大紅，《香蜜沉沉燼如霜》的選角真的是很用心啊！

5.《錦衣之下》

▲《錦衣之下》由任嘉倫、譚松韻領銜主演（圖／錦衣之下電視劇＠微博）

《錦衣之下》改編自藍色獅同名小說，由任嘉倫、譚松韻領銜主演，講述六扇門女捕快袁今夏和錦衣衛陸繹攜手辦案的故事，任嘉倫完美詮釋陸大人，眼神開車更是讓網友們誇讚，悶騷又冷酷的大人只有他能演！而譚松韻也將袁今夏的可愛俏皮表現得很完美，兩人的配合真的很棒啊！

6.《仙劍奇俠傳三》

▲《仙劍奇俠傳三》胡歌飾演李逍遙被誇讚（圖／豆瓣）

《仙劍奇俠傳三》改編自遊戲，由胡歌、霍建華、楊冪、劉詩詩、唐嫣領銜主演，講述景天夢想成為蜀山大俠，與唐雪見、徐長卿等人一同展開尋找五顆靈珠的冒險之旅，胡歌在《仙劍奇俠傳》中飾演李逍遙就已經被誇讚，在這部劇中也是神還原，加上霍建華、楊冪、劉詩詩、唐嫣這個陣容完全就是夢幻，每個人的角色都很讓人印象深刻，可以說是經典的時代之作啦！

7.《瑯琊榜》

▲《瑯琊榜》這部戲的選角可以說是一波三折（圖／電視劇瑯琊榜＠微博）

《瑯琊榜》改編自海宴的同名小說，由胡歌、劉濤、王凱領銜主演，這部戲的選角可以說是一波三折，傳出翻拍消息時書粉都希望胡歌能出演，但胡歌想擺脫古裝包袱，好在導演和劇組人員堅持不放棄，最後成果也非常成功，胡歌就是大家心中的梅長蘇無誤！而王凱飾演的蕭景琰，當初是不被看好，但王凱本身是書粉，也用精湛的演技回報，吳磊飾演的飛流是這之中是選角最順利的，三人都憑藉這部劇更紅，選角真的非常重要啊！

8.《三生三世十里桃花》

▲《三生三世十里桃花》網友一致認同迪麗熱巴和高偉光的選角（圖／三生三世十里桃花＠微博）

《三生三世十里桃花》根據唐七公子同名小說改編，雖然趙又廷的選角當初有爭議，但網友一致認同迪麗熱巴和高偉光的選角，高偉光飾演的東華帝君，有氣質也有威嚴感，超級還原小說，而熱巴飾演的白鳳九，可愛又有少女感，《三生三世十里桃花》也順利成為兩人的代表作之一，有時候就算不是主角，只要角色還原度夠高，依舊會被觀眾記住啊！

9.《遇見王瀝川》

▲《遇見王瀝川》由高以翔、焦俊艷領銜主演（圖／遇見王瀝川＠微博）



《遇見王瀝川》改編自施定柔小說《瀝川往事》，由高以翔、焦俊艷領銜主演，講述來自瑞士的華裔建築師王瀝川與來自雲南小鎮的大學生謝小秋從相愛、分離到重聚，生死相依的愛情故事，原本高以翔要飾演男二，但製作人與他見面後決定讓他演男主角，因為氣質真的太符合，原作者兼編劇施定柔更表示他演活了王瀝川，這部劇評價也相當好！

10.《以家人之名》

▲《以家人之名》三兄妹的選角被網友誇讚（圖／電視劇以家人之名＠微博）

《以家人之名》雖然不是改編自小說，但三兄妹的選角也是被誇讚，由譚松韻、宋威龍、張新成領銜主演，每個人都和角色非常契合，大家都知道張新成是這部劇的出品人之一，不在意番位只想演子秋的他，成功地詮釋讓人心疼的小哥，而譚松韻古靈精怪的樣子和李尖尖真的是100％契合，宋威龍雖然演技被批評，但不能否認凌霄的人設跟他外型很契合，這部劇的爸媽也都是經驗老道的演員，連童星演員都選得很好呢！

11.《喬家的兒女》

▲《喬家的兒女》改編自未夕同名小說（圖／喬家的兒女＠微博）

近期正在播的《喬家的兒女》改編自未夕同名小說，由白宇、宋祖兒、毛曉彤、張晚意領銜主演，講述70年代喬家一家五個孩子的故事，從小孩時期到長大成人的選角都是超厲害，白宇飾演扛起一家之主重擔的喬一成，身兼爸爸的責任感和媽媽的關心，與宋祖兒、毛曉彤、張晚意一字排開，互相配合得非常好，是讓人印象深刻的一家人啊！

12.《陳情令》

▲《陳情令》由肖戰和王一博主演。（圖／陳情令官微＠微博）

《陳情令》改編自墨香銅臭小說《魔道祖師》，由肖戰和王一博主演，講述雲夢江氏魏無羨和姑蘇藍氏含光君藍忘機重遇，攜手探尋往年真相，守護百姓和平安樂的故事，原著有大量的書粉，肖戰完美詮釋夷陵老祖魏無羨，有少年的調皮，也有黑化後的無奈與憤慨，而王一博則是將藍忘機的不苟言笑與冷漠詮釋得很好，兩人也因為《陳情令》人氣大漲。

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