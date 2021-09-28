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韓漫《禁婚令》翻拍韓劇！網欽點「6大選角」　朝鮮第一美男子指定他

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文／妞新聞

「全天下的男女都不能結婚，這是王的命令！」天啊，單身狗崩潰、情侶擋要哭、家中長輩們都憂心忡忡，這超不合理的法令居然是因為… WEBTOON連載中的韓漫《禁婚令（금혼령）》以朝鮮時代為背景、禁婚令為主軸，上演一段又虐又甜的愛情故事，在台灣LINE WEBTOON上也擁有高人氣。

當女神棍誤闖宮內…

高顏值「三角戀」上演

WEBTOON韓漫《禁婚令》翻拍韓劇！網友欽點「6大選角」，朝鮮第一美男子指定他

▲WEBTOON連載中的韓漫《禁婚令》以朝鮮時代為背景、禁婚令為主軸。（圖／instiz，下同）

王在世子時期，被世子妃去世打擊，讓全朝鮮少男少女被迫「禁止結婚」，禁婚令一下就是7年！而女主角飾演的算命仙（實際上是騙局），卻在四處撮合百姓成婚，被抓住後直接送入宮中面聖，意外掀起更多風風雨雨…

《禁婚令》也在粉絲的期待之下，在今年6月宣布將翻拍成韓劇，原作中高顏值的男一、男二、演技爆發的俏皮女主（笑），雖然尚未有進一步的真人化消息，已經讓網友們等不及先欽點一大票人氣演員參演，快來看看呼聲最高的6位男神、女神有沒有符合你心中的期望吧！

《禁婚令》韓劇選角推薦1.男主角李憲

▲男主角李憲（圖／LINE WEBTOON

讓全朝鮮百姓跟他一起苦的「王」李憲（根本是昏君，哼），外貌意外的是絕世美男子！擁有閃閃發光的超俊美龍顏，受封朝鮮第一美男子，每次出場都自帶光暈（笑）。

▲（由上至下）徐康俊、車銀優、朴寶劍（圖／naver，下同）

韓網PICK徐康俊、車銀優、朴寶劍3位光顏值就過關的男神接演，臉蛋天才、漫撕男車銀優不用多說，徐康俊的深情溫柔氣息也很搭，而且3位都有古裝經驗，一個對比好像真的可以～（但牛奶肌膚的話妞編輯私心選徐康俊XD）

《禁婚令》韓劇選角推薦2.男二李新源

▲男二李新源（圖／LINE WEBTOON

新源派請舉手（哭）！任職義禁府都事的「李新源」，與女主角素娘其實有一段未果的緣分，個性正直、有正義感，同時還是擁有「罕見的帥氣長相」的男人。

▲擁有192CM大長腿的演技新秀路雲（圖／naver

網友們指定擁有192CM大長腿的演技新秀路雲，有點呆萌的（？）正直氣質跟原作設定很符合，另一派則推薦「羅人友」飾演新源，妞編輯覺得外型跟漫畫中相似度超高啦～

《禁婚令》韓劇選角推薦3.女主角芮素娘

▲女主角芮素娘（圖／LINE WEBTOON

可愛活潑、不按牌理出牌、各種臨場演技說來就來（笑），原作中的女主角「芮素娘」雖然在外面擺攤說自己是姻緣算命師，其實是個婚事騙子，真實身份更成謎…

▲金裕貞、金所炫（圖／naver

光是人物設定就浮現人選了吧？網友們分兩派指定「童星雙金」出演，古裝扮相的金裕貞根本是收視保證，另外如果是金所炫來飾演的話，似乎更有虐戀的感覺（？），以上6位人選有沒有符合大家的期望呢？跪求製作團隊看看民意囉（笑）～

【延伸閱讀】

WEBTOON《全知讀者視角》翻拍電影！「雙男主」點名10演員，網：贊助coin

《柔美的細胞小將》不是金高銀？2021漫改韓劇原作女主角「3個藝人原型」公開！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, WEBTOON, 韓漫, 禁婚令, 韓劇

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