10款iPhone 13「透明防摔殼」推薦　不佔指紋、5年內變黃免費換

文／妞新聞

大家期待已久的iPhone 13終於正式登場，搭上這波換機潮的妞妞們，還在物色適合的手機殼嗎？手機小姐特別精選10款「透明防摔殼」給各位，這些款式不僅擁有絕佳的保護力，還能呈現iPhone機身絕美的原色，快往下查收吧！

透明手機殼1.Apple

▲Apple推出的透明殼，有支援MagSafe無線充電器。（圖／Apple）



手機小姐首推原廠殼！Apple推出的透明殼以透明聚碳酸酯與彈性材料製成，內外表面皆塗上抗刮外膜，防止「變黃」效果絕佳（個人用了一年都沒變黃），並支援MagSafe無線充電器，裝上時iPhone還會展現療癒的圈圈動畫。官網提供各色型號裝起來的視覺感，也可至Apple直營店選購哦！

透明手機殼2.CASETiFY

▲CASETiFY的手機殼款式相當多元，聯名款更是許多人的首選。（圖／casetify）

提到防摔手機殼，CASETiFY一定榜上有名！CASETiFY的手機殼款式相當多元，除了透明殼之外，也有聯名限定款，此次更為了iPhone 13推出全新「防摔再造手機殼」（Re/CASETiFY）。「防摔再造手機殼」以65%環保物料（舊手機殼）打造，有霧面藍、霧面貝殼紫、透明等邊框可選，選購時還可免費客製化名字哦！

透明手機殼3.DEVILCASE

▲DEVILCASE推出全新iPhone 13專用的「惡魔防摔殼標準版」。（圖／devilcase）

DEVILCASE也為了iPhone 13推出全新的「惡魔防摔殼標準版」。這款保護殼採表面複合材質、抗黃TPU設計，耐刮且抗摔能力絕佳，透明清澈的造型可完美展現手機原色，且相機區域特別使用「鏡頭防護鋁環」（可換色，顏色陸續上市），加高設計以保護手機鏡頭。

透明手機殼4.犀牛盾

▲犀牛盾訂製款式兩個願望一次滿足。（圖／犀牛盾）

想要透明中來點特別感？推薦妞妞們考慮犀牛盾！「Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼」是兩個願望一次滿足的概念，有「背板模式」、「邊框模式」2種使用方法，訂製時可依照妳的喜好客製邊框顏色與背板圖案，既能展現手機顏色，又不需擔心完全透明的殼太過單調。

透明手機殼5.hoda

▲hoda皆採軍規防摔材質、防污抗油。（圖／hoda）

hoda有「透明晶石殼」、「透明柔石殼」2種系列，皆採軍規防摔材質、防污抗油、邊緣高於螢幕與鏡頭的設計。差別在於，晶石殼是使用「強化玻璃背板」，視覺感清澈，而柔石殼是霧面PC背板，有黃、白、黑、紫等邊框，側邊按鈕採撞色風（可替換），整體可愛清新。

透明手機殼6.OVERDIGI

▲OVERDIGI推出的透明殼有通過美國軍規防摔測試（圖／OVERDIGI）

OVERDIGI推出的透明殼通過美國軍規防摔測試，邊框加高以避免螢幕與鏡頭受磨損，並採「蜂巢晶格吸震氣囊」設計，抗衝擊能力絕佳，還加入抑菌配方、特殊抗黃配方，清透造型盡顯手機原色。OVERDIGI最大特點是購買者享「一年保固」，若期限內手機殼變黃可換新！

透明手機殼7.ABSOLUTE

▲ABSOLUTE手機殼採「玻璃與TPU一體成型」設計。（圖／absolute）

ABSOLUTE手機殼採「玻璃與TPU一體成型」設計，邊框加入不易變黃等材質，經過美國軍規防摔認證，耐衝擊且防沾指紋，還添加Ag+抗菌配方以防止細菌增生。不僅外觀清澈透明，邊緣還有小孔可掛吊飾或背帶哦。

透明手機殼8.Caudabe

▲Caudabe透明殼重量僅19公克且防指紋。（圖／caudabe）

Caudabe推出的透明殼成分與防彈玻璃相同，為表面奈米防刮鍍膜塗層硬殼，造型極致簡約卻不失耐衝擊能力，經過兩米摔落測試合格，重量僅19公克且防指紋，標榜永不變黃，也有「一年變黃保固」服務哦！

透明手機殼9.Bitplay

▲Bitplay全新款式讓手機殼與背帶一次滿足（圖／bitplayinc）

Bitplay新推出的「Wander Case 隨行殼」是手機殼與背帶一次滿足，保護殼輕薄且經軍規防摔測試，支援MagSafe，有霧黑、透白2色可選；背帶風格多彩，共有5款可挑。

透明手機殼10.SwitchEasy

▲SwitchEasy手機殼每款都支援MagSafe。（圖／SwitchEasy）

SwitchEasy的手機殼通過軍規認證，除了全透款之外，也有搭配白框、黑框的透明殼，每款都支援MagSafe，透光率高，不怕手機美美的機身被掩蓋！在意手機殼發黃的妞妞，必選「ALOS 永不發黃軍規防摔抗菌透明殼」，5年內若變黃可免費換新！

10款透明殼一次推薦給妞妞們，快選款喜歡的幫你的手機換新衣吧！（p.s.貼心提醒訂購前記得確認型號哦）

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