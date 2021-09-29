《沙丘》甜茶的10個小秘密！曾加入籃球隊、試鏡「蜘蛛人」落選

文／妞新聞

科幻大作《沙丘》上映引起廣大討論，擔任主角的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）又再度吸引觀眾注意！2017年甜茶以《以你的名字呼喚我》讓人驚艷，後續出演《淑女鳥》、《她們》、《雨天·紐約》等電影，更帶起一波「陰柔美男子」的風潮，今天妞編輯就跟大家分享幾個甜茶讓人意想不到的小秘密！

甜茶小秘密1.Timothée Chalamet怎麼唸

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要認識一個人首先得知道人家名字怎麼唸，雖然台灣觀眾們都叫他「提摩西」或「甜茶」，但他的名字其實是法語發音，發音比較接近「Timo-tay」（提摩鐵）。

甜茶小秘密2.出身明星世家

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1995年出生的甜茶舉手投足都散發著貴氣，其實他來自明星世家，大他3歲的姊姊寶琳是一名女演員，媽媽（Nicole Flender）現在擔任地產經紀人，但過去是有名的百老匯舞者，舅舅羅德曼佛蘭德（Rodman Flender）則是編劇、製作人，同時也是導演，阿姨則是電視製作人，外祖父與外祖母分別是編劇、前百老匯舞者，一家都在相關產業工作。

甜茶小秘密3.獨自前往加拿大拍戲

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14歲就出道的甜茶性格獨立，在他17歲時為了拍好萊塢名導諾蘭的作品《星際效應》，隻身前往加拿大拍戲，回憶起這段往事，甜茶說：「我只告訴我父母說我要一個人去。」因為他一直覺得有要是監護人跟到片場就會少了發揮創意的空間，從小性格就十分獨立了。

甜茶小秘密4.試鏡蜘蛛人落選

▲甜茶曾參與了「蜘蛛人」一角的試鏡（圖／IMDb）

長相清秀的提摩西夏勒梅差點也成為漫威「超級英雄」，當時他參與了「蜘蛛人」一角的試鏡，還進到下一回合試鏡試了2次，最後雖然輸給湯姆霍蘭德（Tom Holland），不過時隔幾年他也以《以你的名字呼喚我》爆紅。

甜茶小秘密5.曾是Rap歌手

長相美型的提摩西夏勒梅乍看與嘻哈感十足的Rap沾不上邊，不過他其實曾以「Timmy Tim」、「Timmy T. 」等名字作為說唱歌手，提摩西夏勒梅在高中時期為了統計學課程上傳了Rap表演，到現在還能網路上可以找到，不過當時老師只給他D+的成績。

甜茶小秘密6.和安索艾格特（Ansel Elgort）是同學

▲安索艾格特其實和提摩西夏勒梅是紐約曼哈頓演藝學院的同學（圖／time）

以《生命中的美好缺憾》、《玩命再劫》走紅的、同是好萊塢新生代小鮮肉的安索艾格特，其實和提摩西夏勒梅是紐約曼哈頓演藝學院的同學。兩人關係友好，學生時期一起加入籃球隊，畢業後還會一起去看NBA球賽，安索艾格特也成為提摩西夏勒梅從影的關鍵，甜茶曾表示：「要是沒有他，我也不會成為演員、前進奧斯卡殿堂。」

甜茶小秘密7.籃球隊吉祥物

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甜茶學生時期曾加入籃球隊，不過他打的位置不是後衛、前鋒...而是擔任隊上的吉祥物，穿上整套玩偶戲服在場邊表演，他也曾開玩笑說：「如果演藝事業不成功，願意再回去當球場吉祥物。」

甜茶小秘密8.第一份薪水拿來買NBA季票

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熱愛籃球的甜茶，將自己出道後別具意義的「第一份薪水」拿去購買NBA紐約尼克隊的季票，因為他認為當時雷霸龍詹姆士會轉隊去尼克，結果雷霸龍詹姆士並沒有加盟，只好再努力把季票賣掉…

甜茶小秘密9.偶像是瓦昆菲尼克斯

▲瓦昆菲尼克斯飾演《小丑》（圖／IMDb）



顏值與演技兼具的甜茶無疑是好萊塢的明日之星，這樣的他在影劇圈也有崇拜的對象，他受訪時曾表示：「有五、六位藝術家我真的很想追隨，但在演技方面，絕對是瓦昆菲尼克斯。」瓦昆菲尼克斯2019年以《小丑》橫掃年度各大獎項，也是他從影生涯最精湛的表演，演技實力讓觀眾有目共賭。

甜茶小秘密10.全數捐出《雨天·紐約》片酬

▲甜茶以行動聲援受害演員。（圖／甲上娛樂）

甜茶2019年與艾兒芬妮主演好萊塢名導伍迪艾倫（Woody Allen）的電影《雨天·紐約》，後續伍迪艾倫因為捲入性醜聞事件，甜茶雖未表態，卻將當時合作拿到的薪水全數捐給Time’s Up（反性侵）、紐約LGBT中心、RAINN（反性暴力）等三個慈善組織，以行動聲援受害演員。

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