《魷魚遊戲》帥警察爆紅！魏河俊炸「太平洋肩+6塊肌」讚456號很神

文／妞新聞

優勝者可以獲得456億韓元獎金（大約台幣10.8億元），你敢賭上性命參加死亡遊戲嗎？Netflix在9月17日上線的韓劇《魷魚遊戲（오징어게임）》，精彩的反轉劇情、話題度十足的設定，播出後直接霸榜各國人氣排行榜冠軍，連帶讓劇中的出演演員群成為討論焦點，聲勢暴漲ing！

大家都在問配角是誰？

北韓女孩＆帥警察IG被灌爆

▲Netflix《魷魚遊戲》全世界熱烈討論。（圖／naver）

▲《魷魚遊戲》脫北者「姜曉」網狂熱搜。（圖／naver）

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《魷魚遊戲》播出後，除了公認實力派大咖李政宰以及朴海秀之外，大眾比較不熟悉的新生代生面孔演員們也詢問度爆表！像是為了家人，不得不參加生存遊戲籌錢的北韓女孩姜曉，演員「鄭浩妍（HoYeon Jung）」的個人IG追蹤人數馬上從40萬，飆到將近240萬人次（9月24日的統計數據），往日模特兒照也被挖出登上韓網討論區熱搜。

▲「帥警察」黃俊昊IG被灌爆。（圖／naver）

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另一位IG人也很擠的配角就是「帥警察」黃俊昊（笑），為了找尋哥哥，冒險潛入遊戲中偵查真相的臥底警察，場場差點被識破的戲，都讓劇迷跟著繃緊神經，飾演的演員「魏河俊」不只演技在線，帥氣體格、高顏值也超圈粉，他的IG粉絲數也狂飆，一則貼文按讚數直接翻了10倍～

結局後狂釋出肌肉照

「太平洋肩＋巧克力腹肌」網暴動

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魏河俊在第一季充滿遺憾的畢業後，馬上大露好身材安撫粉絲們（？），登上韓國版Men's Health雜誌的10月號封面人物，先是釋出裸上半身單穿西裝外套的短影片，搭配他的招牌「嘴角洞笑容」立刻被瘋傳～

▲魏河俊登韓國版Men's Health雜誌的10月號封面人物（圖／IG@menshealth__korea，下同）



影片看不清楚？高清照這不是來了嗎（笑）？4張帥照熱騰騰釋出，魏河俊拉起上衣展露6塊分明的巧克力腹肌、穿著無袖炸出緊實二頭肌，或是直接脫了露出超MAN太平洋肩，張張賀爾蒙爆表！他也接受採訪談到《魷魚遊戲》拍攝相關，透露：「拿到劇本時立刻陷入讀到最後，我覺得是在韓劇中很難見到的內容。」

談到編號456號玩家、飾演主角成奇勳的李政宰，他也惋惜表示：「對手戲不多好可惜」，同時大讚：「（李政宰）展現出之前沒看過的面貌，從走路方式到眼神完全變身成那個角色，讓我學到很多～」（期待魏河俊之後的活躍）

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