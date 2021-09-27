fb ig video ETtoday search mobile

《魷魚遊戲》帥警察爆紅！魏河俊炸「太平洋肩+6塊肌」讚456號很神

>

文／妞新聞

優勝者可以獲得456億韓元獎金（大約台幣10.8億元），你敢賭上性命參加死亡遊戲嗎？Netflix在9月17日上線的韓劇《魷魚遊戲（오징어게임）》，精彩的反轉劇情、話題度十足的設定，播出後直接霸榜各國人氣排行榜冠軍，連帶讓劇中的出演演員群成為討論焦點，聲勢暴漲ing！

大家都在問配角是誰？

北韓女孩＆帥警察IG被灌爆

▲Netflix《魷魚遊戲》全世界熱烈討論。（圖／naver

▲《魷魚遊戲》脫北者「姜曉」網狂熱搜。（圖／naver

https://www.instagram.com/p/CUKY5pmhuM9
https://www.instagram.com/p/CTXGIL_hNqK

《魷魚遊戲》播出後，除了公認實力派大咖李政宰以及朴海秀之外，大眾比較不熟悉的新生代生面孔演員們也詢問度爆表！像是為了家人，不得不參加生存遊戲籌錢的北韓女孩姜曉，演員「鄭浩妍（HoYeon Jung）」的個人IG追蹤人數馬上從40萬，飆到將近240萬人次（9月24日的統計數據），往日模特兒照也被挖出登上韓網討論區熱搜。

▲「帥警察」黃俊昊IG被灌爆。（圖／naver

https://www.instagram.com/p/CUEb83TvNGG

https://www.instagram.com/p/CSeXGnNF-ks

另一位IG人也很擠的配角就是「帥警察」黃俊昊（笑），為了找尋哥哥，冒險潛入遊戲中偵查真相的臥底警察，場場差點被識破的戲，都讓劇迷跟著繃緊神經，飾演的演員「魏河俊」不只演技在線，帥氣體格、高顏值也超圈粉，他的IG粉絲數也狂飆，一則貼文按讚數直接翻了10倍～

結局後狂釋出肌肉照

「太平洋肩＋巧克力腹肌」網暴動

https://www.instagram.com/p/CT9b0D6FzG-

魏河俊在第一季充滿遺憾的畢業後，馬上大露好身材安撫粉絲們（？），登上韓國版Men's Health雜誌的10月號封面人物，先是釋出裸上半身單穿西裝外套的短影片，搭配他的招牌「嘴角洞笑容」立刻被瘋傳～

▲魏河俊登韓國版Men's Health雜誌的10月號封面人物（圖／IG@menshealth__korea，下同）

影片看不清楚？高清照這不是來了嗎（笑）？4張帥照熱騰騰釋出，魏河俊拉起上衣展露6塊分明的巧克力腹肌、穿著無袖炸出緊實二頭肌，或是直接脫了露出超MAN太平洋肩，張張賀爾蒙爆表！他也接受採訪談到《魷魚遊戲》拍攝相關，透露：「拿到劇本時立刻陷入讀到最後，我覺得是在韓劇中很難見到的內容。」

談到編號456號玩家、飾演主角成奇勳的李政宰，他也惋惜表示：「對手戲不多好可惜」，同時大讚：「（李政宰）展現出之前沒看過的面貌，從走路方式到眼神完全變身成那個角色，讓我學到很多～」（期待魏河俊之後的活躍）

【延伸閱讀】

偷渡手機？Netflix《魷魚遊戲》姜曉「拔河隊自拍被抓包」，帥警察六塊腹肌曝光

Netflix《魷魚遊戲》北韓女姜曉私下超辣！4招「鄭浩妍穿搭」超模品味456億

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 魷魚遊戲, 魏河俊, Netflix, 鄭浩妍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3　巨蟹太貼心、射手又太放心

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3　巨蟹太貼心、射手又太放心

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

奧斯塔羅12星座一周運勢0927-1003　金牛難得的平靜、雙子巨大經濟壓力 凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿　同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳 饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑 歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美 髮型師私心大愛3款「洗髮精」！油頭、敏感性用完都柔順亮麗 全台首間YSL Outlet必買一次看！多品項千元入手　超級夯包現省1.6萬元 Jisoo 「DIOR透視裙」藏S曲線辣翻　秀智曬素顏拍照，網：沒在怕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面