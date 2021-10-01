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10位日星「曾是運動員」！橫濱流星得過空手道世界冠軍、廣末涼子校隊出身

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文／妞新聞

東京奧運會有不少俊男美女運動員，顏值簡直媲美銀幕前的藝人和演員，但你有沒有想過其實娛樂圈中也藏著很多「被演藝事業耽誤的運動員」呢？有日媒發起投票，讓網友選出10位原來曾經是出色運動員的藝人，包括曾屬於職業足球隊的竹內涼真、在少年棒球世界大會出場的龜梨和也，更有一位當紅小鮮肉曾獲得空手道世界冠軍，你知道他是誰嗎？

日本排名網站《ランキングー》前陣子趁著奧運熱潮發起投票，選出10位「被演藝事業耽誤的運動員」，總共有近4000名網民參與。原來日本娛樂圈中也有很多深藏不露的實力運動員，入選第十位的「KAT－TUN」成員龜梨和也以前是個棒球少年，更曾經打入軟式棒球世界大會，如果沒有進入Johnny’s事務所的話，現在分分鐘是個職業棒球員！

10.龜梨和也（KAT－TUN成員）：棒球

小學時期曾經在軟式棒球世界大會出場，還未入行前目標是「高中打進甲子園，未來挑戰職棒」，他的名字「和也」，也是取自棒球漫畫《Touch》中的上杉和也。

9.菅井友香（櫻坂46成員）：馬術

「櫸坂46」時期擔任隊長，於小學五年級就開始接觸馬術，曾在第40屆東京都馬術大會及2017年東關東馬術大會取得第1位。由於懂得馬術而被稱為「大小姐」，而且和日本皇室的愛子公主就讀同一間學校，大學就讀學習院女子大學，成為馬術部經理人。

8.工藤阿須加（演員）：網球

他的爸爸是棒球選手工藤公康，妹妹是高爾夫球手，而他則選擇了打網球，曾經在高中時期於縣大會獲得優勝。他曾經與錦織圭進行一對一網球隊打，竟然打得還不錯！

7.大谷亮平（演員）：排球

初中時在大阪府的排球大會獲得優勝，高中時期就讀名校「清風高校」，作為大阪代表隊於日本國民體育大會出場，升上大學後並沒有繼續排球生涯，有網友猜測高180cm的大谷亮平對身高感到自卑。

6.竹內涼真（演員）：足球

5歲開始踢足球，高中時期曾經是隸屬於職業足球俱樂部「東京綠茵」的足球選手。少年時期的竹內涼真曬得一身健康膚色，「足球少年」在入娛樂圈後仍然沒有放棄足球，於電視台直播世界盃時擔任特別大使。

5.綾野剛（演員）：田徑中長跑

在中學和高中時期屬於學校的田徑部，曾經於縣內的800米中長跑學界比賽獲得冠軍。儘管現在成為了演員，依然熱愛跑步，曾揚言希望完成「箱根驛傳」（日本著名大學接力賽跑）。

4.橫濱流星（演員）：空手道

小學一年級開始學習「極真空手道」，並於2011年參加「第7回國際青少年空手道選手權大會13、14歳男子55kg組別」獲得冠軍，成為世界第一！順帶一提，他在小學6年級時已經被星探發掘進入娛樂圈，成為藝人的同時繼續練習空手道，並於中學時期獲得國際獎項。

3.廣末涼子（演員）：田徑跳高、跨欄

中學時期隸屬學校田徑部，運動神經非常發達，曾於學界比賽獲得跳高第一名以及高知縣運動大會得到跳高第二名、跨欄第二名

2.石田百合子（演員）：游泳

9歲開始學習游泳，只是練習了一年便於「Jr. Olympics」出場，每天都會游至少10km練習。中學時期於台灣讀書，更被選入台灣代表隊！她在Instagram曾經上載游泳的照片，更言連洗澡時也要潛到水裡。

1.小芝風花（演員）：花式溜冰

小學生3年級開始學習花式溜冰，每天練習至少7小時，直到膝蓋有傷患需要動手術，也堅持要溜冰，於2011年的「第15屆全日本花式溜冰新手選手權大會」獲得冠軍。同年參加演藝新秀比賽亦獲得優勝，翌年以女演員身份出道，現在打算繼續做演員，未來成為花式溜冰教練。

文章授權轉載自《香港01》

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日本, 運動員, 明星

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