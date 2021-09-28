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12位男星越老越帥！吳奇隆、鍾漢良、林雨申完全不輸年輕弟弟

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文／妞新聞

之前介紹過95後鮮肉男星、90後男神陣容、30歲以上的熟男，這次輪到40歲以上的帥氣陸劇男星們！對於男演員來說，年齡增長幾乎不受影響，顏值跟魅力反而一直提升，完全不輸給年輕弟弟們，當男主角還是把大家迷得神魂顛倒啊！

 
1.吳奇隆

▲吳奇隆（圖／吳奇隆＠微博）

1970年出生的吳奇隆，1988年就以偶像團體「小虎隊」出道，台灣人應該都非常熟悉，當時紅遍大街小巷，後來因為當兵而解散，吳奇隆開始往演員之路邁進，2000年開始往中國發展，《俠女闖天關》、《蕭十一郎》、《問君能有幾多愁》等幾部劇反應都非常好，2011年《步步驚心》的四爺更是深植人心，2015年和劉詩詩結婚，吳奇隆的生活重心也慢慢往家庭發展，雖然現在不常演戲，但偶爾在綜藝上看到他還是覺得很開心啊！

2.鍾漢良

▲鍾漢良完全不受歲月的影響（圖／鍾漢良＠微博）

1974年生的鍾漢良，也是紅遍中港台的歌手起家，一首〈OREA〉一炮而紅，發行過無數的專輯，其實鍾漢良一直都有在演戲，港劇、台劇都曾試過，2000年開始他也將重心移至中國發展，《逆水寒》、《天涯明月刀》、《十月圍城》、《天龍八部》等劇都是經典，到超級爆款劇《何以笙蕭默》和最近的《錦心似玉》，鍾漢良完全不受歲月的影響，演技跟顏值都沒話說，超級厲害啊！

3.劉愷威

▲劉愷威完全看不出46歲了（圖／劉愷威＠微博）

同樣也是1974年生的劉愷威，早期演過許多港劇《真情》、《創世紀》、《甜孫爺爺》等，後期開始往中國發展，《鳳穿牡丹》、《國色天香》、《娘妻》、《美人無淚》《戰火西北狼》等劇讓他的人氣漸漸攀升，2014年和楊冪結婚，2018年兩人離婚，雖然劉愷威最近接的戲較少，但他保養得非常好，不說真的不知道他46歲了！

4.靳東

▲靳東（圖／靳東＠微博）

1976年生的靳東，從中央戲劇學院科班出身，1988年就出道，一直以來都在默默演戲，甚至還和朋友成立了北京當代芭蕾舞團與北京當代話劇團，2015年因為《偽裝者》、《瑯琊榜》兩部劇大爆紅，近期的劇也滿多，靳東也是年紀大了才爆紅的例子之一，有實力和才華的人終究會等到發光的那天。

5.陳坤

▲陳坤（圖／陳坤＠微博）

1976年生的陳坤，1996年考進北京電影學院表演系，和趙薇、黃曉明是同學，1999年就出道開始演電影和電視劇，在電影《巴爾扎克和小裁縫》、《雲水謠》、《畫皮》，電視劇《像霧像雨又像風》、《金粉世家》、《好想好想談戀愛》中都展現精湛的演技，不過陳坤從2008年開始就一直專心發展電影事業，直到2018年才拍了《脫身》、《天盛長歌》兩部劇，陳坤的實力已經無須多說，期待他給我們更多好作品！

6.黃曉明

▲黃曉明（圖／黃曉明工作室＠微博）

1977年生的黃曉明，同樣也是1999年出道，後來演出《大漢天子》、《還珠格格3天上人間》、《神鵰俠侶》、《新上海灘》、《鹿鼎記》等劇讓他爆紅，成為當時炙手可熱的電視劇小生，黃曉明的電影作品《風聲》、《葉問2》、《中國合伙人》等反應也不錯，雖然黃曉明因為與Angelababy的戀情備受關注，爭議不斷，被網友吐槽不會挑劇本，不過黃曉明當年真的非常紅，到現在顏值也維持得相當好，努力地往綜藝節目發展中！

7.馮紹峰

▲馮紹峰人氣和實力都相當穩定（圖／馮紹峰＠微博）

1978年生的馮紹峰，1998年出道，2001年畢業後演過許多電視劇《鏡花水月》、《風雲2》、《歲月風雲》、《一生為奴》、《美人心計》等，直到2011年因為《宮鎖心玉》而大爆紅，後期又有《宮鎖珠簾》、《蘭陵王》、《知否知否應是綠肥紅瘦》人氣和實力都相當穩定，2018年和趙麗穎結婚，2021年兩人離婚，馮紹峰還有多部待播劇，相信會再繼續給大家驚喜的啦！

8.喬振宇

▲喬振宇保養的也非常好（圖／喬振宇＠微博）

1978年生的喬振宇，2000年就出道開始演戲，演過非常多電影和陸劇配角，2007年憑藉《浣花洗劍錄》方寶玉而大紅，雖然戲劇以配角居多，可是戲約不斷，《畫皮之真愛無悔》、《烽火佳人》、《古劍奇譚》、《精英律師》等劇都有他的身影，喬振宇保養的也非常好，還有超多部待播陸劇等著呢！

9.劉燁

▲劉燁真的是越老越有魅力（圖／劉燁＠微博）

1978年生的劉燁，1998年演出電影《那山、那人、那狗》出道，後續的作品《藍宇》、《美人草》分別拿下金馬獎、金雞獎最佳男主角，演技實力備受肯定，大部分重心都在電影上，不過偶爾也是會接演電視劇《荊軻前傳》、《男兒本色》、《北平無戰事》、《老男孩》等劇也都很有討論度，劉燁真的是越老越有魅力，好的演員只會因為歲月歷練變得更成熟。

10.鄧超

▲鄧超（圖／鄧超＠微博）

1979年生的鄧超，2000年就出道演戲，憑藉《少年天子》、《幸福像花兒一樣》、《甜蜜蜜》等劇累積人氣，電影《集結號》、《中國合伙人》、《四大名捕》、《分手大師》、《美人魚》也有相當好的票房，鄧超2010年與孫儷結婚，兩人育有一男一女，鄧超近期重心在綜藝及電影上，人氣依舊相當高！

11.霍建華

▲霍建華（圖／電視劇如懿傳＠微博）

1979年生的霍建華，2002年因偶像劇《摘星》出道，2003年演出《麻辣鮮師》、《海豚灣戀人》、《西街少年》、《千金百分百》等劇，俊美的外表一砲而紅，可以說是大家的童年回憶，2004年開始霍建華漸漸往中國發展，《仙劍奇俠傳三》、《怪俠一枝梅》、《傾世皇妃》、《戰長沙》一步一步收穫人氣，2015年更憑藉《花千骨》大爆紅，後來的《女醫·明妃傳》和《如懿傳》也是討論度很高的作品，2016年與林心如結婚，回歸家庭生活，雖然近期幾乎沒有拍戲但人氣和帥度依舊不減啦！

12.林雨申

▲林雨申2000年開始出道拍戲（圖／林雨申工作室＠微博）

1980年生的林雨申，2000年開始出道拍戲，一連拍了許多電影和電視劇，2012年因《守望的天空》墨理一角而廣為人知，林雨申一路以來一直在默默拍戲，演過男主角和配角，但一直沒有大火一波，2019年《倚天屠龍記》的楊逍一角讓他重回大眾視野，後來跟趙露思合作《我，喜歡你》才讓大家發現叔的魅力，林雨申真的是越老越帥，期待叔給大家更多驚喜！

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