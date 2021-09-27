HUBLOT錶圈、面盤全是高檔皮革　灰色調演繹巴黎工業風

▲HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼錶，782,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）勇於挑戰各種材質，因此錶上出現皮革也不奇怪，再度與男士頂級皮具與服裝出名的法國品牌Berluti聯手，打造限量100只的Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼錶，靈感源自巴黎近郊的工業區，為灰色鈦金屬錶圈覆上運用Patina古法染色技藝的皮革，讓整只錶呈現工業風的灰色調。

▲HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼錶以雙層錶圈設計，上層為皮革，第二層為灰色鈦金屬。



風格簡潔俐落的HUBLOT Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼錶，採雙層錶圈設計，第一層是厚度約1毫米的皮革，與第二層的灰色鈦金屬材質完美嵌合，面盤也覆上Berluti Venezia皮革，封裝於兩塊藍寶石錶鏡之間展現好質感，兩大品牌共同研發保存天然皮革光澤原色的技術，使腕錶能長久展現皮革原本色調。此外，HUBLOT為此限量錶特製錶盒，並附贈旅行攜帶盒和Berluti標誌的鞋拔鑰匙鍊，滿足講究的品味人士。

▲HUBLOT為Big Bang Unico Berluti冷灰計時碼錶設計特製錶盒，並附贈旅行攜帶盒和Berluti標誌的鞋拔鑰匙鍊。

今年冬季Berluti依然請代言人彭于晏拍攝廣告，演繹品牌以畫家Lev Khesin為靈感的新作，這位旅居柏林的俄羅斯當代藝術家擅長用顏料疊塗出色彩變幻的抽象圖案，Berluti於是以著名的Patina 古法染色技藝表現，為冬季系列注入明亮色彩。

▲Berluti代言人彭于晏演繹品牌2021冬季系列廣告大片。（圖／Berluti提供）



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