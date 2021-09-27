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米蘭時裝周／FENDI世紀聯名VERSACE超勾魂！「變形印花包」傻傻分不清

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▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 與 Versace的雙品牌聯名 「Fendace系列」曝光。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

繼GUCCI與BALENCIAGA（巴黎世家）的世紀聯名後，FENDI 與 Versace的雙品牌聯名在意想不到的猜測中實現了，於米蘭時裝周上帶來了驚喜大秀，「Fendace 聯名系列」將雙方標誌性印花融合變奏，FENDI經典Baguette手袋上出現Versace印花，讓人傻傻分不清楚。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲Donatella Versace與Kim Jones謝幕。（圖／品牌提供）

早在今年7月時，Versace創意總監Donatella Versace與Kim Jones的合照曝光，就有消息指出雙方將展開聯名，終於在米蘭時裝周盼來了「Fendace系列」。據了解，品牌不將此定義為合作，而是以互換靈感的角度為出發點，一共25套造型，請到大咖超模凱特摩絲（Kate Moss）、琥珀瓦萊塔 （Amber Valletta）等人走上伸展台。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲兩位創意總監還深入對方的資料庫尋找靈感。（圖／品牌提供）

兩位創意總監還深入對方的資料庫尋找靈感，藉此融合兩者的標誌性特色，秉持二元性質理念，將FENDI Monogram 圖案與 Versace Greek Key 圖案兩相融合。服裝款式採用雙面穿著的設計，讓人能夠看到原本隱藏在內側的設計密碼，在Versace招牌的巴洛克印花下藏著FF Logo身影。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲品牌的老花圖案產生全新理解。（圖／品牌提供）

而 FENDI BY VERSACE 的部分散發出搖滾龐克的風格，是時尚迷不曾見過的狂野風格，Donatella Versace 將汙染和破壞視為設計主軸。服裝上隨處可見 Versace 最著名的別針，刺穿了 FENDI 的標誌和符號；鏈子與蕾絲和鑲有水晶的「F」的字樣結合在一起，對品牌的老花圖案加以詮釋，絲綢布料則是模仿丹寧布和剪羊毛布料，傳遞輕快氛圍。

若是兩大品牌死忠粉，不能錯過的包款 FENDI Baguette手袋創新加入了VERSACE的別針細節，遊走於方包輪廓中增添辨識度；而La Medusa包款系列保留經典翻蓋Medusa頭像，加上下層的印花FF logo，讓兩牌靈魂完美交融。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Baguette手袋創新加入了VERSACE的別針細節；La Medusa包款也出現FF Logo 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Fendace, 聯名FENDI, Versace, 米蘭時裝周

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