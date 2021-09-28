説・流行／《海岸村》女神申敏兒也背平價包　萬元內入手小資也能Get

記者王則絲／專題報導

由韓星申敏兒、金宣虎主演的韓劇《海岸村恰恰恰》，近期攻佔熱播排行榜，輕鬆療癒的基調很受歡迎，其中申敏兒的時尚造型也是一大看點，她在劇中飾演的牙醫似乎財力雄厚，頂級的愛馬仕手袋就出現過超多次，不過其實申敏兒所代言的包袋品牌COURONNE也經常出鏡，但是價格親民得多，萬元內即可入手，讓小資女孩們終於有機會可以背上女神同款！

▲申敏兒於《海岸村恰恰恰》中的時尚造型獲得大量關注。（圖／翻攝自TVN）



COURONNE為韓國本地的包包品牌，由著名設計師石定慧女士所創立，起初品牌專為個人收藏而設計，所以在質量上皆是經過嚴格把關的，近幾年來則是成為韓劇造型常客，被《她的私生活》朴敏英、《芝加哥打字機》林秀晶，還有《德魯納酒店》裡的IU（李知恩）⋯⋯給背紅，在網路上很有聲量。

而品牌最新的代言人申敏兒，當然也就將COURONNE背進了自己的新劇《海岸村恰恰恰》，正好為大家示範接下來秋冬的夯款，以下就一起來看看必敗的手袋有哪些：

COURONNE的包款以設計簡約聞名，強調百搭，擅長捕捉、預測流行趨勢，但是卻不易退流行，在色調上最常選以黑、米、焦糖色系、復古藍、黃、綠⋯⋯而眾多包行上都有的「金牌」或是金屬方釦則是其標誌性的設計。

＃Milla Lady

COURONNE「Milla Lady」系列手袋以馬鞍包造型呈現，上頭有招牌的「金牌」作為識別，外型典雅、復古，厲害的是它可以隨意變換肩背帶長度，在腋下包、肩背包之間轉換自如。

▲COURONNE「Milla Lady」系列，定價428,000韓元（約台幣一萬元）。（圖／翻攝自COURONNE官網）

＃Ronde

劇中申敏兒也有背過一顆寶石綠色的小圓包，亮眼色系吸引目光，來自COURONNE的「Ronde」系列，輪廓雖是迷你方包，但邊角全部打圓，增添了俏皮可愛的感覺，並保有方正包型俐落與好裝的特點。

▲COURONNE的「Ronde」系列，定價為368,000韓元（約台幣8,627元）。（圖／翻攝自TVN、官網）

＃Re:she Blanc

綜觀來看，本季最夯的大概就是馬鞍包型了，COURONNE還有另一款「Re:she Blanc」也是韓妞們大推，以帆布＋皮革滾邊的方式來營造休閒氛圍，在日常生活中更好駕馭。

▲COURONNE「Re:she Blanc」手袋，定價為348,000韓元（約台幣8,158元）。（圖／翻攝自TVN、官網）

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