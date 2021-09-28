《魷魚遊戲》女生三人組人氣大爆紅　姜曉Ｘ智英私下穿搭直接被圈粉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

中秋連假Netflix上播出的韓劇《魷魚遊戲》，描述一群社會階級最底層的人，需要高額金錢解決生活困境，因而受神秘人之邀參與遊戲，面對考驗人性的獎金爭奪戰，如實反映出人性貪婪、自私的陰暗面，吸引亞洲、歐美等戲迷的收看，連帶使劇中演員成為熱搜的話題人物。

劇中出現的女演員並不多，不過都足以讓觀眾對他們留下深刻的印象，像是與李政宰、朴海秀撐到最後一關的脫北者姜曉、在彈珠關卡和姜曉交心的智英，以及抓著大壞蛋張德秀奮力一跳的韓美女，在《魷魚遊戲》播出後，女生三人組人氣大漲，帶大家一探他們各自脫去戲服後的私下穿搭：

鄭好娟（鄭浩妍）

帶著弟弟從北韓來到南韓的姜曉，以為可以展開新的人生，卻沒想到在南韓的生活沒有想像中容易，鄭好娟憑著真實的演技獲得觀眾肯定，成為《魷魚遊戲》播出後，擁有不輸主角李政宰、朴海秀的女星，從模特兒出身的她，作為首個戲劇作品而言，算是相當成功的開始

獲得第四季韓國版《Next Top Model》亞軍，陸續登上LV、Chanel、Marc Jacobs、Fendi、Tod’s…精品的秀台，鄭好娟的獨特氣質配上招牌厭世臉，再使她成為Chanel御用模特兒，細瞧她個人的社群平台，對於各種風格穿搭，像是帥氣酷妹、甜美可人、氣質文青、性感冶豔…都能駕馭。

李瑜美

在《魷魚遊戲》中與脫北者姜曉變成好友的智英，飾演一名生無可戀卻義氣十足的少女，扣人心弦的精湛演技引發戲迷對她的好奇，2009年以廣告作品出道，隔年正式踏進演員之路，陸續接演韓劇《加油吧威基基》、《醫生耀漢》、《觸及真心》，也出演過多部電影，就以演藝經歷而言十分豐富。

在《魷魚遊戲》中一直以遊戲制服亮相，翻開李瑜美私下的照片，不難發現她偏好俏麗、可愛的穿搭風格，色彩搭配以繽紛、粉嫩的主要選擇，像是格紋方領襯衫、碎花小洋裝、刺繡短版背心…等，另外，李瑜美也非常愛好寬鬆的休閒穿搭。

金周玲

一登場就能感受到討人厭氣息的韓美女，在《魷魚遊戲》中擔任重要的各種聲音製造者，只要她現身必定會掀起一波吵鬧，雖然過程中對她的出現難以理解，不過最後帶著大壞蛋在玻璃橋上縱身一跳，算是圓了韓美女在這部戲的最大成就。

打開金周玲的社群網站，除了發佈自己出演其他戲劇中的造型之外，也會上傳平時私下旅行的照片，與老公、小孩一家人感情十分和睦，而金周玲自己偏好休閒風的穿搭，T-Shirt搭配長裙是最常出現的穿著，只有在拍戲的時候，才會換上正式西裝登場。

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