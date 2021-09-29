2021秋冬女性香水依舊熱鬧：YSL時尚訂製香水、粉紅小熊來襲　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

進入下半年，女性香水依舊熱鬧，從Frédéric Malle展現的綠意清香、YSL與FLORAiKU的誘人玫瑰，再到narciso rodriguez的橙花與TOUS粉紅小熊的純真感通通有，讓大家藉由香氣展現百變風情。

Frédéric Malle SYNTHETIC JUNGLE綠野之境

喜歡綠意的香氛控一定會愛上這支新香！Frédéric Malle香水系列睽違兩年後終於在2021推出新香- SYNTHETIC JUNGLE綠野之境。素有「大自然的建築師」之稱的調香師Anne Flipo從花果草木的脈絡得到靈感，大膽的搭配人造材料，構建了一個超現實主義的虛擬叢林。

SYNTHETIC JUNGLE綠野之境利用合成成份加強並點綴大自然的氣味，營造出獨特的茂盛植物氛圍，營造出一半真實，一半虛擬的叢林。融合了羅勒、風信子、茉莉、依蘭、鈴蘭的前調，揮灑的瞬間將人拉入溫暖的森林。黑醋栗和蘇合香的中調，是調香師Anne Flipo對自然記憶的味道。廣藿香和青苔的尾韻，像山谷中的霧氣，混著泥土青苔，存在空靈又深沉的餘韻。

YSL絲絨舞衣時尚訂製香水

YSL LE VESTIAIRE DES PARFUMS時尚訂製香水系列是以YSL先生對於面料、剪裁、風格所創造的時尚元素，加上三個對YSL先生極具意義的場所為靈感打造，透過珍稀原料、更複雜的萃取工藝、更繁複細膩的氣味層次，營造出感官獨一無二的奢華香水系列。今年秋冬也推出新香-ROUGE VELOURS絲絨舞衣 。

時尚訂製香水絲絨舞衣的時尚靈感來自1976年秋冬，YSL先生所推出「俄羅斯芭蕾舞團」系列中的奢華刺繡罩衫，香味則以YSL先生摯愛的東方調為基礎，將美麗的玫瑰與馥郁的廣藿香調和出極為獨特的玫瑰廣藿香西普調。兩種明星成分是專為YSL BEAUTÉ打造，以尖端科技淬鍊出的珍貴天然精萃。光是玫瑰就從土耳其伊斯帕爾塔花園中提煉成玫瑰精油，再送到法國格拉斯經由高科技製程精煉，保留大馬士革玫瑰的所有香氣分子，因而不同於傳統方式萃取的產物。這樣的精油既比玫瑰原精的品質更加清新鮮活，其生產方式又較玫瑰原精更為現代透明。

絲絨舞衣前調以辛香的粉紅胡椒搭配新鮮柑橘和澄亮白茶，辛辣、歡快的前調提升東方調的明快層次。中調是極為細密浪漫的花香調，除了土耳其玫瑰外，加入茉莉的醉人幽香，還有粉味鳶尾中蘊含的絲絨質感香調，芬芳又豐富的花香調是這款香水最迷人的核心。後調以廣藿香為基礎，搭配優雅的香根草還有悠遠的麝香。如同披在女王或戰士肩上的火紅色的絲絨斗篷，時尚訂製香水絲絨舞衣要你臣服於嫣紅玫瑰絲絨的誘惑。

FLORAiKU夢迴巴黎淡香精

FLORAÏKU 2021謎之花系列推出全新「夢迴巴黎淡香精I dream of Paris」，向品牌誕生地「巴黎」致敬，並以金色的瓶身詮釋這座城市耀眼的美麗、瓶身圖案靈感來自亞歷山大三世橋(Pont Alexandre III)。這座跨越塞納河的拱橋連接右岸的香榭麗舍大街地區和左岸的榮軍院和艾菲爾鐵塔地區，被大眾認為是巴黎最華麗的橋樑。夢迴巴黎淡香精希望能以此歌頌對巴黎的嚮往、演繹這座城市中堅定且永恆的愛情，帶給大家無盡的愛和美麗。

夢迴巴黎淡香精芬芳馥郁、甜美的玫瑰香氣，吐納間引領大家夢迴巴黎。來自土耳其玫瑰的精華使這座城逐漸甦醒，當中點綴來自蘋果及蜜李些許果香。最後木質香氣與香脂讓這場香甜夢境更為鮮明甜美，讓這個時刻真實地宛若永恆。

香型：花香調

香氛材料：蘋果、玫瑰原精、蜜李萃取

narciso rodriguez NARCISO沐橙琥珀

narciso rodriguez全新NARCISO沐橙琥珀香水，承襲了晨光琥珀淡香精的明亮性感氣息，以被陽光輕吻的女性古銅色肌膚為靈感，讓充滿光采活力的橙花香氣為主體，展現了比淡香精更熱情的多變樣貌，營造如陽光般令人著迷卻不會過於甜膩的感官體驗。

NARCISO香氛一向以獨特麝香調維持神秘誘惑氛圍，這次調香大師 Aurélien Guichard 選用「橙花」做為香氛主角，綻放嶄新的花香調印象，勾勒朝氣蓬勃又絢爛耀眼的女性特質。他認為橙花能療癒人心同時成就性感氛圍，因此NARCISO沐橙琥珀香水先以經典麝香、橙花、雞蛋花與柔軟的琥珀香氣開場，流露香甜濃郁的愉悅花香。接著使用精緻細膩的橙花油注入溫暖活潑的柑橘香調，最後以雪松、喀什米爾麝香輕柔地收尾，完美融合木質氣息，調製出層次豐富而光彩奪目的誘人感受。

前調：橙花油、雞蛋花

中調：麝香、橙花

基調：喀什米爾麝香、琥珀、雪松

TOUS粉紅寶貝古龍水

超萌小熊來襲！TOUS粉紅寶貝古龍水這次以俏皮的粉紅小熊姿態展演著它的新造型，用輕柔淡雅的香氣將兒時記憶裝瓶於精緻的小熊輪廓之中。瓶身上畫滿兒時記憶的童趣圖案，霧面小熊戴上柔粉色的小睡帽，不僅將小熊的甜美形象發揮極致，更增添了幾分天真爛漫的氣息，感受無盡的童心未泯。

粉紅寶貝古龍水」的香氣，也正如同粉色所帶來的嬌柔且可愛。清新的佛手柑開啟了一場童話冒險，揉合淡雅的橙花清香、酸甜的覆盆子。優雅而嬌媚的花香為核心香調注入了萬般風情，以高貴的木蘭花展開典雅的香氛之旅，伴隨著漫天飛舞的櫻花花瓣，讓花中之王牡丹綻放溫柔的韻味。尾聲透過沉穩的木質香氣讓身心靈得到釋放，檀木與麝香的結合譜出陣陣溫暖的幽香，彷彿是為這一場兒時的回憶遊歷畫下純淨的句點。

前味：佛手柑、橙花、覆盆子

中味：木蘭花、櫻花、牡丹

後味：檀木、麝香

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