Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

如果問到當今誰是全球時尚男士代表，「甜茶」Timothée Chalamet 肯定榜上有名，迷濛的慵懶眼神與招牌捲髮，帶有自然的中性特質讓他的人氣高速攀升。當然，只有外貌是無法在時尚圈立足，Timothée 還有著與眾不同的時髦嗅覺與穿搭品味，讓他的穿著受到矚目，成為極具潛力的當代時尚新星。

魔鬼藏在細節裡

Timothée Chalamet 出席活動的正裝風格，大膽地選擇淺色系套裝，有別一般的深色安全牌，隨著光影略為呈現的金屬感多了分前衛，尤其他內搭圓領襯衫讓上身不會過於正式，下身則選擇白色的切爾西短靴，整體看似簡單，實則細節的配置卻不簡單。

高級街頭必須高級

與一般時下 Cool Kids 一樣，Street Fashion 是日常穿搭不可少的重點，Timothée Chalamet 選擇帶有些微酸洗紋路的紫色丹寧褲作為整體重點，略為寬鬆的剪裁讓他看起來不會過於孩子氣，而上衣也是此套造型的重點，有別於一般年輕人，Timothée 選擇了淺色襯衫，讓整體造型在正式與休閒間取得良好平衡，呈現不造作的街頭高級感。

粉色單品不分性別

粉色系單品一直是編輯相當推薦給男士造型的好選擇，一般被認為較為女性的粉色配色，近幾年在各大伸展台都被設計師們廣泛運用，而 Timothée Chalamet 深諳此道，可以在他個人的私服穿搭中常見其運用粉色單品搭配，你可以像他一樣選擇簡單的淺灰上衣與深灰球鞋，搭配一件燈芯絨淡粉色長褲，就能展現時髦的個人質感。

寬鬆單品運用

在 2021 年 Met Gala 盛會中，Timothée Chalamet 以一身 One Tone 白色系作為造型主色調，造型重點在於他熟知各單品間的配置與玩法，上身維持正式感，下身則將褲裝以街頭感的方式捲起，最大亮點就是他搭了雙白色的 1970 高筒 Converse，添加屬於他年紀的自然魅力。在 Timothée 的 Met Gala 造型概念中沒有奇裝異服，只有對於時尚的敏銳度，可見甜茶對時尚這件事很懂玩。

大面積印花

在今年秋冬你依然可以選擇大面積印花的單品作為造型重點，細節上盡量選擇深色，讓整體不會過於花俏，此時可以選擇合身的單品剪裁，讓整體視覺比例拉長，內搭 T-Shirt 也能展現輕鬆的摩登氛圍。

上寬下窄的比例運用

此套 Look，Timothée Chalamet 展現了時下年輕人對於潮流單品的熱愛，漁夫帽、圖案 T-Shirt、球鞋，入秋之際，可以像他運用上寬下窄的比例概念搭配，也能輕鬆進出冷氣房與應付日夜溫差。

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