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深受90年代的女性內衣啟發，Nensi Dojaka擅長將胸罩的輪廓變化成另一種性感的模樣，鮮明的服飾特色，吸引許多名人如Bella Hadid、Hailey Bieber、Dua Lipa都愛上她的設計。

2022春夏倫敦時裝週在中秋連假期間順利落幕，在眾多品牌當中，今年時尚圈的焦點就都在甫獲得LVMH Prize冠軍的阿爾巴尼亞裔的新銳設計師Nensi Dojaka。Nensi Dojaka是誰？為什麼又能獲得超模群、時尚人士以及精品電商們的注意？讓《美麗佳人》告訴你⋯⋯

Nensi Dojaka是誰？

現年28歲的Nensi Dojaka，是一名阿爾巴尼亞裔的英國設計師。2017年還在聖馬丁藝術與設計學院在學期間，Nensi Dojaka便已成立自己的品牌，2019年畢業展後，就接到了來自知名電商平台Ssense的訂單。對於設計新人來說，這不只是一張大訂單，更是一種肯定，也讓她在時尚、成衣界奠定下一大塊基石。Nensi Dojaka持續找尋其他可以曝光的機會，參加了LVMH Prize，並一舉拿下今天的冠軍寶座！

Nensi Dojaka設計特色

因著女性內衣的學習背景，加上Nensi Dojaka非常喜歡90年代的審美觀，創造出現在同名品牌獨有的風格。可以看到Nensi Dojaka經常使用到薄紗的材質，細細的線穿插在布料之間，性感一詞來形容Nensi Dojaka的設計或許太單調，反而是讓女性的肌膚和胴體有了不一樣的比例，撩人卻不情色。

在與外媒《AnOther》的訪談，Nensi Dojaka說：「我會先在人型模型上打造雛形，我會拍很多的照片，然後調整我的設計。我的設計在一開始的時候看起來很凌亂，所以我會稍加清理一下，大概除去七成的東西，才會得到我心中最完美的樣子。」確實，Nensi Dojaka所設計的服飾，看似錯綜複雜的線條之間，帶有著去蕪存菁的簡潔力。

首次登上倫敦時裝週



2021年，對於Nensi Dojaka來說，想必是一個相當豐收的一年，除了個人品牌的知名度蒸蒸日上、贏得LVMH Prize 30萬歐元的優渥獎金，Nensi Dojaka今年還第一次登上倫敦時裝週的舞台！拿手的幾何形狀剪裁、貼身的小黑裙，Nensi Dojaka還嘗試加入了粉紅、焦糖等黑色以外的顏色到2022春夏系列當中；除此之外，也有少數的花卉元素應用。

或許在許多人的眼裡，Nensi Dojaka的作品相當暴露，而在《AnOther》的採訪當中，Nensi Dojaka也提及：「2022春夏系列重點就是漂亮、乾淨的衣服。對我來說，從來都不是戲劇性的，就是一個單純漂亮的時裝秀，如同我的品牌所強調的重點一樣：女人和衣服。」Nensi Dojaka成功地捕捉到時尚圈眾多人的目光，而她也已經在思考自己下一步能做出什麼改變和突破。看到這裡，你是否也被Nensi Dojaka的設計所吸引了呢？如果對Nensi Dojaka有興趣的話，她的服飾Farfetch、Ssense、Selfridges、HBX等各大知名歐美電商平台都可以找得到。

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